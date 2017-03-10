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"Укрзалізниця" закупила "чеські" запчастини російського виробництва

Керуючим директором фірми є юрист Сергій Заріпов, який у Чехії також обслуговує інтереси російських клієнтів
Центр забезпечення виробництва "Укрзалізниці" 26 вересня за результатами тендерів уклав низку угод з ТОВ "Омега Алькор" на постачання запчастин до тепловозів на 15,35 мільйона гривень.
"Укрзалізниця" закупила "чеські" запчастини російського виробництва Фото:112.ua

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро".

Відзначається, що ТОВ "Омега Алькор" вказало, що постачатиме продукцію російського ТОВ "Каменський завод транспортного машинобудування" і чеського ТОВ "Хай кволіті індастріз" ("High quality industries s.r.o.") з міста Карлові Вари.

Власником цієї фірми є белізьський офшор "Violine Logistic LTD".

А керуючим директором – 29-річний юрист Сергій Заріпов, який у Чехії також обслуговує інтереси російських клієнтів, зокрема, керує "Alpika company s.r.o." російського бізнесмена Євгена Субботи.

У свою чергу "Хай кволіті індастріз" в складі тендерної пропозиції надало листа від ТОВ "Луганський електромашинобудівний завод" (ЛЕМЗ) про надання чеській фірмі дозволу представляти копії технічних умов на необхідну "Укрзалізниці" продукції. 


Фото: "Наші гроші"

Лист датовано груднем 2014 року. 

"Наші гроші" нагадують, що ще в жовтні 2014 року було відомо, що ЛЕМЗ переніс своє виробництво з окупованого Луганська в місто Каменськ-Шахтинський Ростовської області у Росії.

Формально ТОВ "Луганський електромашинобудівний завод" зберігає реєстрацію в окупованому Луганську.

Залізниця надала фірмі "High quality industries s.r.o." погодження на використання їхньої продукції, "враховуючи позитивний досвід експлуатації", не вказуючи місцезнаходження справжнього виробника продукції.


Фото: "Наші гроші"

Формально "High quality industries s.r.o." зареєстровано у Карлових Варах за адресою Lázeňská 543/4, у квартирному будинку з магазином.

ТОВ "Омега Алькор" була зареєстрована у 2016 році по вулиці Тверській, 6 у Києві, навпроти головного офісу "Укрзалізниці". Засновником товариства є Олена Кисельва з села Кризьке Луганської області, директор – Євгенія Нетруненко, яка також очолювала вже ліквідовані луганські фірми "Донбаселектроснаб" і "Електроапарат".

З моменту заснування "Омега Алькор" виграла залізничні підряди вже на 51,71 мільйона гривень.

Нагадаємо, у серпні міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що із "Укрзалізниці" крадуть від 10 до 15 мільярдів гривень кожного року, навіть у нинішньому стані.

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03 10 2017 11:35
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