"Укрзалізниця" закупила "чеські" запчастини російського виробництва

Лист датовано груднем 2014 року.

"Наші гроші" нагадують, що ще в жовтні 2014 року було відомо, що ЛЕМЗ переніс своє виробництво з окупованого Луганська в місто Каменськ-Шахтинський Ростовської області у Росії.

Формально ТОВ "Луганський електромашинобудівний завод" зберігає реєстрацію в окупованому Луганську.

Залізниця надала фірмі "High quality industries s.r.o." погодження на використання їхньої продукції, "враховуючи позитивний досвід експлуатації", не вказуючи місцезнаходження справжнього виробника продукції.



Фото: "Наші гроші"

Формально "High quality industries s.r.o." зареєстровано у Карлових Варах за адресою Lázeňská 543/4, у квартирному будинку з магазином.

ТОВ "Омега Алькор" була зареєстрована у 2016 році по вулиці Тверській, 6 у Києві, навпроти головного офісу "Укрзалізниці". Засновником товариства є Олена Кисельва з села Кризьке Луганської області, директор – Євгенія Нетруненко, яка також очолювала вже ліквідовані луганські фірми "Донбаселектроснаб" і "Електроапарат".

З моменту заснування "Омега Алькор" виграла залізничні підряди вже на 51,71 мільйона гривень.