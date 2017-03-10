"Укрзалізниця" закупила "чеські" запчастини російського виробництва
Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро".
Відзначається, що ТОВ "Омега Алькор" вказало, що постачатиме продукцію російського ТОВ "Каменський завод транспортного машинобудування" і чеського ТОВ "Хай кволіті індастріз" ("High quality industries s.r.o.") з міста Карлові Вари.
Власником цієї фірми є белізьський офшор "Violine Logistic LTD".
А керуючим директором – 29-річний юрист Сергій Заріпов, який у Чехії також обслуговує інтереси російських клієнтів, зокрема, керує "Alpika company s.r.o." російського бізнесмена Євгена Субботи.
У свою чергу "Хай кволіті індастріз" в складі тендерної пропозиції надало листа від ТОВ "Луганський електромашинобудівний завод" (ЛЕМЗ) про надання чеській фірмі дозволу представляти копії технічних умов на необхідну "Укрзалізниці" продукції.
Фото: "Наші гроші"
Лист датовано груднем 2014 року.
"Наші гроші" нагадують, що ще в жовтні 2014 року було відомо, що ЛЕМЗ переніс своє виробництво з окупованого Луганська в місто Каменськ-Шахтинський Ростовської області у Росії.
Формально ТОВ "Луганський електромашинобудівний завод" зберігає реєстрацію в окупованому Луганську.
Залізниця надала фірмі "High quality industries s.r.o." погодження на використання їхньої продукції, "враховуючи позитивний досвід експлуатації", не вказуючи місцезнаходження справжнього виробника продукції.
Фото: "Наші гроші"
Формально "High quality industries s.r.o." зареєстровано у Карлових Варах за адресою Lázeňská 543/4, у квартирному будинку з магазином.
ТОВ "Омега Алькор" була зареєстрована у 2016 році по вулиці Тверській, 6 у Києві, навпроти головного офісу "Укрзалізниці". Засновником товариства є Олена Кисельва з села Кризьке Луганської області, директор – Євгенія Нетруненко, яка також очолювала вже ліквідовані луганські фірми "Донбаселектроснаб" і "Електроапарат".
З моменту заснування "Омега Алькор" виграла залізничні підряди вже на 51,71 мільйона гривень.
Нагадаємо, у серпні міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що із "Укрзалізниці" крадуть від 10 до 15 мільярдів гривень кожного року, навіть у нинішньому стані.
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