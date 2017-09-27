"Укрзалізниця" пропонує прив'язати вантажні тарифи до зростання цін виробників
Про це в.о. голови правління компанії Євген Кравцов заявив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"Я бачу, що у 2018 році ми перейдемо до індексної прив'язки, сподіваюся, узгодимо це з бізнесом. Наша базова пропозиція - прив'язка і до індексу цін промислових виробників. Ми готові від нього відштовхуватися, як від базового для індексації. Це повинно зняти питання, звідки ми беремо цифри", - заявив Кравцов.
При цьому глава "Укрзалізниці" назвав критичним питання підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення в цьому році.
"Ми повинні розуміти, що за відсутності індексації тарифів ми недоотримуємо кошти у обсязі 30 млн грн за кожен день приблизно. Найімовірніше, за підсумками року, якщо не буде індексації, ми отримаємо негативний фінансовий результат, незважаючи на хороші показники останнього року і першого півріччя поточного", - зазначив Кравцов.
За словами глави компанії, глава Держрегуляторної служби Ксенія Ляпіна підтвердила, що підтримує можливість індексації тарифів "Укрзалізниці" з жовтня, однак залишається невирішеним питання розміру такої індексації.
"Зараз ми знаходимося в активному діалозі з ініціативною групою, щоб знайти точку дотику з питання рівня індексації тарифів. Ми дали повне обгрунтування підвищення на 22,5%. Об'єктивного економічного контраргументу, чому ці цифри неправильні, ми не почули", - сказав Кравцов.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план "Укрзалізниці" без підвищення тарифів на перевезення пасажирів до кінця року.
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