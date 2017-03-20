"Укрзалізниця" призначила шість додаткових поїздів до Великодня
Додаткові поїзди курсуватимуть з Києва до Харкова, Львова, Ковеля та Дніпра, а також зі Львова й Харкова до Ужгорода.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укрзалізниці".
Так, на великодні свята курсуватимуть такі додаткові поїзди:
№ 191/192 Київ - Львів, відправленням з Києва та Львова 14, 15 та 17 квітня.
№ 197/198 Київ - Ковель, відправленням з Києва та Ковеля 15, 17 квітня.
№ 179 Київ - Дніпро, з Києва та Дніпра 15 та 17 квітня.
№ 185 Львів - Ужгород, зі Львова й Ужгорода 14 квітня.
№ 235 Харків - Ужгород, відправленням з Харкова 14, 17 квітня.
Інтерсіті+ № 728/727 Київ - Харків, з Києва та Харкова 14, 17 квітня.
Крім того, курсуватимуть додаткові рейси: № 63/64 Дніпро - Кривий Ріг - Одеса, з Дніпра 14, 16, 18 квітня, зворотно з Одеси 15, 17 квітня.
№ 136 Одеса - Чернівці, з Одеси 14, 16, 18 квітня. Інтерсіті+ № 736 Київ - Запоріжжя, із Києва та Запоріжжя 15 та 18 квітня.
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