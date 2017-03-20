Додаткові поїзди курсуватимуть з Києва до Харкова, Львова, Ковеля та Дніпра, а також зі Львова й Харкова до Ужгорода

ПАТ "Укрзалізниця" призначила шість додаткових поїздів до Великодня, а також збільшила періодичність курсування 3 графікових поїздів.

Додаткові поїзди курсуватимуть з Києва до Харкова, Львова, Ковеля та Дніпра, а також зі Львова й Харкова до Ужгорода.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби "Укрзалізниці".

Так, на великодні свята курсуватимуть такі додаткові поїзди:

№ 191/192 Київ - Львів, відправленням з Києва та Львова 14, 15 та 17 квітня.

№ 197/198 Київ - Ковель, відправленням з Києва та Ковеля 15, 17 квітня.

№ 179 Київ - Дніпро, з Києва та Дніпра 15 та 17 квітня.

№ 185 Львів - Ужгород, зі Львова й Ужгорода 14 квітня.

№ 235 Харків - Ужгород, відправленням з Харкова 14, 17 квітня.

Інтерсіті+ № 728/727 Київ - Харків, з Києва та Харкова 14, 17 квітня.

Крім того, курсуватимуть додаткові рейси: № 63/64 Дніпро - Кривий Ріг - Одеса, з Дніпра 14, 16, 18 квітня, зворотно з Одеси 15, 17 квітня.

№ 136 Одеса - Чернівці, з Одеси 14, 16, 18 квітня. Інтерсіті+ № 736 Київ - Запоріжжя, із Києва та Запоріжжя 15 та 18 квітня.