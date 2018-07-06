БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗа словами Кравцова, Укрзалізниця - найбільша українська компанія, яка створює 3% ВВП України. Сумарна вартість її активів 270 мільярдів гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" розкрила для публічного доступу свої фінансові операції
Укрзалізниця стала першою державною компанією, що повністю розкрила всі свої фінансові операції для відкритого доступу на порталі "Відкриті публічні фінанси"
Фото: delo.ua
"На сьогодні після запуску цієї системи в роботу Укрзалізниця буде першою державною компанією, взагалі першою компанією в Україні, котра буде повністю розкривати всю інформацію в повному обсязі про всі свої фінансові трансакції. Крім нас, на сьогодні подібне робить тільки Державне казначейство", - повідомив Кравцов.
Як зазначається, всі операції Укрзалізниці можна прослідкувати на порталі відкритих державних даних e-data. Укрзалізниця вже перейшла систему здійснення прозорих закупівель за допомогою системи Prozorro.
Як писав iPress.ua, "Укрзалізниця" підвищила тарифи на залізничні пасажирські перевезення на 12%.
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