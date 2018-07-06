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"Укрзалізниця" розкрила для публічного доступу свої фінансові операції

Укрзалізниця стала першою державною компанією, що повністю розкрила всі свої фінансові операції для відкритого доступу на порталі "Відкриті публічні фінанси"
За словами Кравцова, Укрзалізниця - найбільша українська компанія, яка створює 3% ВВП України. Сумарна вартість її активів 270 мільярдів гривень.
"Укрзалізниця" розкрила для публічного доступу свої фінансові операції Фото: delo.ua

"На сьогодні після запуску цієї системи в роботу Укрзалізниця буде першою державною компанією, взагалі першою компанією в Україні, котра буде повністю розкривати всю інформацію в повному обсязі про всі свої фінансові трансакції. Крім нас, на сьогодні подібне робить тільки Державне казначейство", - повідомив Кравцов.

Як зазначається, всі операції Укрзалізниці можна прослідкувати на порталі відкритих державних даних e-data. Укрзалізниця вже перейшла систему здійснення прозорих закупівель за допомогою системи Prozorro.

Як писав iPress.ua, "Укрзалізниця" підвищила тарифи на залізничні пасажирські перевезення на 12%.

 

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07 06 2018 10:53
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