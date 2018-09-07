CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ "Укрзалізниці" назвали терміни запуску рейсу з Мукачева в Будапешт.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" в серпні може запустити рейс з Мукачева в Будапешт
Держпідприємство додатково збудує нову платформу довжиною 120 метрів, яка приймати угорський рухомий склад
Фото: Alex Kava/facebook.com
Як повідомив голова компанії Євген Кравцов у Facebook, компанія почала роботи з будівництва 40 кілометрів колії європейського стандарту і, очікується, що перший рейс відбудеться вже в серпні цього року.
Він додав, що українська залізниця не експлуатує потяги для європейських колій, тому "Укрзалізниця" використає угорські поїзди.
Окрім цього, держпідприємство додатково збудує нову платформу довжиною 120 метрів, яка приймати угорський рухомий склад.
Нагадаємо, що "Укрзалізниця" удвічі збільшила кількість рейсів поїздів до Азовського моря.
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