Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Укрзалізниця" в серпні може запустити рейс з Мукачева в Будапешт

Держпідприємство додатково збудує нову платформу довжиною 120 метрів, яка приймати угорський рухомий склад
В "Укрзалізниці" назвали терміни запуску рейсу з Мукачева в Будапешт.
"Укрзалізниця" в серпні може запустити рейс з Мукачева в Будапешт Фото: Alex Kava/facebook.com

Як повідомив голова компанії Євген Кравцов у Facebook, компанія почала роботи з будівництва 40 кілометрів колії європейського стандарту і, очікується, що перший рейс відбудеться вже в серпні цього року.

Він додав, що українська залізниця не експлуатує потяги для європейських колій, тому "Укрзалізниця" використає угорські поїзди.

Окрім цього, держпідприємство додатково збудує нову платформу довжиною 120 метрів, яка приймати угорський рухомий склад.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" удвічі збільшила кількість рейсів поїздів до Азовського моря.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 07 2018 18:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

Ветеран АТО "Дончанин": Проблема у тому, що ми говоримо "війна на Донбасі", а не "війна в Україні"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.