"Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди на Трійцю

Всього в розклад додано 9 додаткових поїздів і 3 рейси

На свято Трійці "Укрзалізниця" запускає додаткові поїзди.

В.о. голови правління компанії Євген Кравцов повідомив у Facebook, що на святкові дні будуть запущені 9 додаткових поїздів і 3 рейси. Квитки вже надійшли у продаж.

Зокрема, поїзди будуть курсувати на напрямках між Києвом і Львовом, Ковелем, Хмельницьким, Харковом і Тернополем.

Крім того, запланований додатковий поїзд на напрямку "Кременчук - Київ", а також поїзди "Вінниця - Суми", "Львів - Дніпро", "Костянтинівка - Одеса" та "Харків - Костянтинівка".

Так, поїзд "Київ - Львів" курсуватиме 25, 26 та 28 травня, "Київ - Ковель" - 25 і 28 травня, "Хмельницький - Київ" - 25 та 29 травня. Поїзд "Київ - Хмельницький" здійснить рейс 27 травня.

Поїзд "Кременчук - Київ" внесений до розкладу на 25 і 29 травня.

Поїзд "Вінниця - Суми" буде курсувати 15, 16, 27 та 28 травня, "Львів - Дніпро" - 27, 28, 29 і 30 травня, "Костянтинівка - Одеса" - щодня з 24 по 30 травня.

Поїзд "Київ - Тернопіль" відправиться в рейс 26 і 27 травня. "Харків - Костянтинівка" - 24, 26, 27, 29 і 30 травня.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" вирішила купити 100 комплектів систем відеоспостереження для установки в пасажирських вагонах.