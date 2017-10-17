БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ"Укрзалізниця" з 10 грудня запускає новий поїзд №36/35 Одеса-Перемишль.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Укрзалізниця" запускає новий поїзд Одеса-Перемишль
Поїзд запускається з 10 грудня з введенням нового графіка руху поїздів на 2017/2018 рік
Фото: lviv-online.com
Поїзд запускають з введенням нового графіка руху поїздів на 2017/2018 рік.
Поїзд курсуватиме щоденно.
"Зупинки в Жмеринці, Тернополі, Львові, Червоному, Рудниці, Вапнярці, Хмельницькому та ін.", - написав в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов у Twitter.
З 10.12- новий поїзд Одеса – Перемишль! Щодня. Зупинки в Жмеринці, Тернополі, Львові, Красному, Рудниці, Вапнярці, Хмельницькому та ін.— Євген Кравцов (@Kravtsov_e) 17 октября 2017 г.
Нагадаємо, Австрійська федеральна залізниця внесла в систему бронювання новий безпересадочний потяг сполученням Київ-Львів-Будапешт-Відень.
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