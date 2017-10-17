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"Укрзалізниця" запускає новий поїзд Одеса-Перемишль

Поїзд запускається з 10 грудня з введенням нового графіка руху поїздів на 2017/2018 рік
"Укрзалізниця" з 10 грудня запускає новий поїзд №36/35 Одеса-Перемишль.
"Укрзалізниця" запускає новий поїзд Одеса-Перемишль Фото: lviv-online.com

Поїзд запускають з введенням нового графіка руху поїздів на 2017/2018 рік.

Поїзд курсуватиме щоденно.

"Зупинки в Жмеринці, Тернополі, Львові, Червоному, Рудниці, Вапнярці, Хмельницькому та ін.", - написав в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов у Twitter.

 

Нагадаємо, Австрійська федеральна залізниця внесла в систему бронювання новий безпересадочний потяг сполученням Київ-Львів-Будапешт-Відень.

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17 10 2017 22:37
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