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З десятого грудня почне курсувати поїзд Київ-Відень

Очевидно, мова йде про причіпний вагон або вагони
Австрійська федеральна залізниця внесла в систему бронювання новий безпересадочний потяг сполученням Київ-Львів-Будапешт-Відень.
З десятого грудня почне курсувати поїзд Київ-Відень Фото: lviv-online.com

Згідно з інформацією на сайті австрійської залізничної компанії, поїзд (очевидно, мова йде про причіпний вагон або вагони) на цьому маршруті повинні запустити з 10 грудня поточного року.

З Києва він відправлятиметься о 14:07, прибуватиме до Львова о 19:50 і відправлятиметься звідти о 21:00, до Відня поїзд прибуде об 11:21 наступного дня. По шляху проходження поїзд також відвідуватиме Будапешт, де передбачена 20-хвилинна зупинка.

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У зворотному напрямку з Відня поїзд відправлятиметься о 16:42, прибуватиме до Львова - о 10:10, відправлятися звідти о 11:27, прибувати на станцію Київ-Пасажирський о 17:11.

Нагадаємо, що виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявив, що з Одеси планують запустити потяги до Відня та Перемишля.

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17 10 2017 12:55
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