"Укрзалізниця" запускає онлайн-продаж квитків на ще два потяги до Польщі

В "Укрзалізниця" заявдяють, що будуть й надалі вдосконалювати сервіс продажу електронних квитків

З 7-го вересня "Укрзалізниця" почне продавати квитки онлайн на ще два потяги до Польщі.

"7 вересня, з 10:00 ПАТ "Укрзалізниця" запроваджує послугу оформлення електронних проїзних документів у міжнародному сполученні на поїзди № 715/716 Київ – Перемишль – Київ та № 752/751 Здолбунів – Холм – Здолбунів", - повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Запровадження електронних квитків ще на два міжнародні поїзди – це логічний крок "Укрзалізниці", відповідь на численні звернення пасажирів. Розвиток IТ-напрямку – один з пріоритетів для нас. Будемо й надалі вдосконалювати сервіс продажу електронних квитків, запроваджувати нові послуги та підвищувати рівень автоматизації в галузі", - прокоментував в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

Нагадаємо, що потяг Інтерсіті+ Київ-Перемишль курсує із 23 грудня щоденно складом швидкісного електропоїзда виробництва Hyundai Rotem. Відстань з Києва до Перемишля поїзд долає лише за 7 год 40 хв, а зворотно – за 7 год 07 хв, а тривалість поїздки зі Львова до Перемишля становитиме 2 год. 8 хв.

У четвер, 24 серпня, почав курсувати другий поїзд Київ - Перемишль через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль.