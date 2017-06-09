Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

"Укрзалізниця" запускає онлайн-продаж квитків на ще два потяги до Польщі

В "Укрзалізниця" заявдяють, що будуть й надалі вдосконалювати сервіс продажу електронних квитків
З 7-го вересня "Укрзалізниця" почне продавати квитки онлайн на ще два потяги до Польщі.
"Укрзалізниця" запускає онлайн-продаж квитків на ще два потяги до Польщі Фото: capital.ua

"7 вересня, з 10:00 ПАТ "Укрзалізниця" запроваджує послугу оформлення електронних проїзних документів у міжнародному сполученні на поїзди № 715/716 Київ – Перемишль – Київ та № 752/751 Здолбунів – Холм – Здолбунів", - повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

"Запровадження електронних квитків ще на два міжнародні поїзди – це логічний крок "Укрзалізниці", відповідь на численні звернення пасажирів. Розвиток IТ-напрямку – один з пріоритетів для нас. Будемо й надалі вдосконалювати сервіс продажу електронних квитків, запроваджувати нові послуги та підвищувати рівень автоматизації в галузі", - прокоментував в. о. голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

Нагадаємо, що потяг Інтерсіті+ Київ-Перемишль курсує із 23 грудня щоденно складом швидкісного електропоїзда виробництва Hyundai Rotem. Відстань з Києва до Перемишля поїзд долає лише за 7 год 40 хв, а зворотно – за 7 год 07 хв, а тривалість поїздки зі Львова до Перемишля становитиме 2 год. 8 хв.

У четвер, 24 серпня, почав курсувати другий поїзд Київ - Перемишль через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 09 2017 16:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Закоулки Минского переговорного процесса: "Прощания с иллюзорным миром"

Закоулки Минского переговорного процесса: "Прощания с иллюзорным миром"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.