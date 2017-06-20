"Укрзалізниця" запускає потяг "Маріуполь-Харків"

"Укрзалізниця" запускає з 6-го липня поїзд між Маріуполем і Харковом, він прийде на зміну безпересадковим вагонам.

"Поїзд № 195/196 Маріуполь – Харків відправлятиметься з Маріуполя з 6 липня 2017 року через день по парних датах у 20:08, прибувати до Харкова на наступний ранок о 9:03. Зупинки передбачені на станції Волноваха, Комиш-Зоря, Федорівка та інших – більш докладно з розкладом руху можна ознайомитися на офіційному сайті ПАТ "Укрзалізниця". Назад з Харкова цей потяг буде відправлятися з 7 липня через день по непарних датах у 20:13, прибуття до Маріуполя на наступний ранок о 08:49", - повідомляє прес-служба компанії.

Новий потяг буде складатися з 16 купейних та плацкартних вагонів. Продаж квитків буде відкрито вже найближчим часом.

Поїзд попередньо призначений до 28 жовтня, однак після цієї дати його курсування буде продовжено після коригування розкладу.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" продовжила маршрути двох поїздів далекого сполучення вздовж усього Чорноморського узбережжя Одеської області в Білгород-Дністровський.