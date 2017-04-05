"Укрзалізниця" запустила поїзд Київ - Солотвино

"Укрзалізниця" 3 травня запустила перший прямий поїзд у Східне Закарпаття сполученням Київ - Солотвино.

У перший день поїздом скористалися 459 пасажирів, його завантаження в перший день курсування склало 55%, повідомляє сайт "Укрзалізниці".

"В УЗ впевнені, що популярність поїзда стрімко зростатиме, адже відтепер мешканці Солотвина, Хуста, Тячева, Виноградового, Берегового, Королевого зможуть швидко і зручно подорожувати до Києва і назад", - йдеться в повідомленні.

Зі станції "Київ-Пасажирський" поїзд №213/214 вирушає в Солотвино по непарних числах о 18:34 і прибуває о 13:42. Назад зі станції "Солотвино-1" поїзд вирушає по парних числах о 14:55 і прибуває до столиці України о 10:05.

Ешелон складається з 19 вагонів - купейних, плацкартних і класу люкс.

"Фахівці УЗ постійно вивчають потребу регіонів у залізничному сполученні і намагаються максимально їх задовольнити. Зокрема, із серпня 2016 року завдяки призначенню поїзда №145/146 Київ - Ізмаїл нове сполучення отримали жителі міст південної частини Одеської області. Зручне пряме сполучення з Києвом також отримали жителі Нікополя і Марганця", - наголошено в повідомленні.

Нагадаємо, що двовагонний потяг за маршрутом Ковель-Ягодин-Холм мають намір пустити вже в кінці травня або на початку червня.