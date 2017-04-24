Потяг сполученням Ковель-Холм планують запустити в кінці травня

Двовагонний потяг за маршрутом Ковель-Ягодин-Холм мають намір пустити вже в кінці травня або на початку червня.

Потяг розрахований на 182 пасажирів. Орієнтовний час в дорозі - 2 години. Ціна квитків коливатиметься в межах 130-150 грн. На маршруті використовуватимуть рейкобус Pesa. Потяг курсуватиме щодня. Орієнтовний час відправлення з Ковеля - 11:50. Зупинки на проміжних зупинках не передбачені, а прикордонний контроль буде здійснюватися під час руху потягу. Про це повідомив в. о. начальника регіональної філії УЗ "Львівська залізниця" Іван Груник, інформує ЦТС.

Також у Волинській ОДА інформували, що в травні має відбутися нарада з представниками польської сторони, на якій узгодять всі питання, після чого сполучення між Ковелем та Холмом запуcтять в дію. Також актуальною залишається задача продовження даного залізничного маршруту до Любліна.

Нагадаємо, у січні в "Укрзалізниці" анонсували, що слідом за Перемишлем найближчим часом буде сформовано ще один прямий маршрут до Польщі, а саме до польського міста Хелм.

Новий потяг Інтерсіті+ Київ-Перемишль курсує із 23 грудня щоденно складом швидкісного електропоїзда виробництва Hyundai Rotem. Відстань з Києва до Перемишля поїзд долає лише за 7 год 40 хв, а зворотно – за 7 год 07 хв, а тривалість поїздки зі Львова до Перемишля становитиме 2 год. 8 хв.

Вартість проїзду з Києва до Перемишля у вагонах І класу становить орієнтовно 574 грн, ІІ класу – 406 грн, зі Львова до Перемишля у вагонах І класу – 235 грн, ІІ класу – 172 грн.