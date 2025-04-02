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ПОЛІТИКА

НАТО розробляє стратегії протидії російським КАБам

02 квітня 2025, 10:59
НАТО розробляє стратегії протидії російським КАБам
defence-ua.com
Уточнюється, що завершився 15 конкурс інновацій, який стартував у лютому.

У НАТО знайшли варіанти протидії російським КАБам, які рф активно використовує для ударів по українських містах.

Про це повідомляє Defence Express.

Уточнюється, що завершився 15 конкурс інновацій, який стартував у лютому. Там відзначилися три учасники, які запропонували найефективніші рішення по боротьбі з планувальними бомбами і отримали підтримку від інноваційної екосистеми НАТО.

Перше місце посіла французька компанія Alta Ares. Вона запропонувала використовувати штучний інтелект для виявлення, ідентифікації та прогнозування траєкторії польоту КАБів. Фірма адаптувала вже готову систему, яку було створено для розвідувальних місій в Україні.

За даними видання, вона використовує алгоритми ШІ для обробки відео та аудіозаписів. Система, крім іншого, дає змогу передбачити можливі напрямки російської атаки для превентивних дій.

Друге місце посів німецький стартап Tytan Technology. Він запропонував для боротьби з КАБами зенітний дрон Tytan, випробування якого розпочалися в Україні 2024 року. Апарат має дальність польоту понад 15 км. Він здатний розвивати швидкість до більш ніж 250 км/год.

Третє місце посів ще один французький стартап Atreyd. Він запропонував створити автономний рій дронів-камікадзе для перехоплення бомб у польоті з використанням ультразвукової системи виявлення і наведення.

За словами глави Командування НАТО з питань трансформації П'єра Вандьє, до фіналу конкурсу пройшли 13 пропозицій із 40.

війнаНАТОросія загрозаКАБ

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