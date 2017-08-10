Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Ультраправі провели ще одну акцію в Шарлотсвіллі

Мер Шарлотсвілля шукає способів не допустити повторення таких акцій
Демонстранти з числа білих праворадикалів повернулися на вулиці американського міста Шарлотсвілл через два місяці після сутичок, у яких загинула жінка.
Ультраправі провели ще одну акцію в Шарлотсвіллі Фото: twitter.com/MattTalhelm

Про це повідомляє BBC.

Мер міста сказав, що невелика група ультраправих, яка зібралася в ніч на неділю біля пам'ятника генералу доби Конфедерації, стала "черговим гидким візитом боягузливих неонацистів".

Нетривалий мітинг зі смолоскипами був проведений з ініціативи ультраправого активіста Річарда Спенсера. На опублікованих ним відеозаписах чути, як чоловіки скандують "Ви нас не заміните" і "Ми повернемося".

Пам'ятник генералу Роберту Лі був тим місцем, де ультраправі провели мітинг у серпні, щоб не допустити його демонтажу. На акції протесту антифашистів загинула 32-річна Гезер Геєр, яку на швидкості збив автомобіль прихильника праворадикалів.

Повідомляють, що в мітингу взяли участь 40-50 людей. Статуя генерала Лі закрита білим, поки триває судовий розгляд апеляції проти рішення демонтувати пам'ятник.

У відеотрансляції з місця мітингу, яку опублікував Спенсер, він каже, що Шарлотсвілл став символом придушення свободи слова і знищення історичних пам'яток.

Поліція каже, що група розійшлася о 20:00 за місцевим часом (03:00 у Києві).

Мер Шарлотсвілля шукає способів не допустити повторення таких акцій.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 10 2017 22:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.