Ультраправі провели ще одну акцію в Шарлотсвіллі

Демонстранти з числа білих праворадикалів повернулися на вулиці американського міста Шарлотсвілл через два місяці після сутичок, у яких загинула жінка.

Про це повідомляє BBC.

Мер міста сказав, що невелика група ультраправих, яка зібралася в ніч на неділю біля пам'ятника генералу доби Конфедерації, стала "черговим гидким візитом боягузливих неонацистів".

Нетривалий мітинг зі смолоскипами був проведений з ініціативи ультраправого активіста Річарда Спенсера. На опублікованих ним відеозаписах чути, як чоловіки скандують "Ви нас не заміните" і "Ми повернемося".

Пам'ятник генералу Роберту Лі був тим місцем, де ультраправі провели мітинг у серпні, щоб не допустити його демонтажу. На акції протесту антифашистів загинула 32-річна Гезер Геєр, яку на швидкості збив автомобіль прихильника праворадикалів.

Повідомляють, що в мітингу взяли участь 40-50 людей. Статуя генерала Лі закрита білим, поки триває судовий розгляд апеляції проти рішення демонтувати пам'ятник.

У відеотрансляції з місця мітингу, яку опублікував Спенсер, він каже, що Шарлотсвілл став символом придушення свободи слова і знищення історичних пам'яток.

Поліція каже, що група розійшлася о 20:00 за місцевим часом (03:00 у Києві).

Мер Шарлотсвілля шукає способів не допустити повторення таких акцій.