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Унаслідок військових дій урядових сил у Східній Гуті загинули понад 800 людей

Серед загиблих — щонайменше 177 дітей
Унаслідок військових дій сирійських урядових сил за підтримки російських військових з 18 лютого загинули понад 800 мирних жителів Східної Гути.
Унаслідок військових дій урядових сил у Східній Гуті загинули понад 800 людей Фото: AFP

Унаслідок авіаударів та обстрілів сил Башара Асада у регіоні Східна Гута загинули вже близько 800 цивільних. Серед них — щонайменше 177 дітей, - повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Лондоні, інформує Громадське.

Тільки 6 березня у Східній Гуті жертвами бомбардувань та обстрілів стали 19 мирних жителів.

Нагадаємо, під час заходження на посадку на сирійську авіабазу Хмеймім розбився російський транспортний літак Ан-26.

Організація Об’єднаних Націй 5 березня не змогла доставити медикаменти у Східну Гуту через обстріли провладних військ.

Як відомо, 24 лютого Рада Безпеки ООН одностайно схвалила резолюцію, яка вимагає негайного 30-денного припинення вогню в Сирії. Голосування про перемир'я кілька разів відкладалося, зокрема, через Росію.

Однак невдовзі після рішення ООН Східну Гуту знову атакували. А 25 лютого повідомили про газову атаку, внаслідок якої загинула дитина.

Східна Гута — одна із зон деескалації, в якій сирійська влада та загони опозиції за участі Росії, Ірану та Туреччини домовилися про припинення режиму вогню весною минулого року.

 

 

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07 03 2018 08:50
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