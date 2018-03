Унаслідок військових дій урядових сил у Східній Гуті загинули понад 800 людей

Унаслідок авіаударів та обстрілів сил Башара Асада у регіоні Східна Гута загинули вже близько 800 цивільних. Серед них — щонайменше 177 дітей, - повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Лондоні, інформує Громадське.

Тільки 6 березня у Східній Гуті жертвами бомбардувань та обстрілів стали 19 мирних жителів.

SCD @SyriaCivilDefe teams are working incessantly to evacuate the injured civilians amidst massive destruction, caused by aerial attacks of residential areas by Russian and Regime warplanes in #Haza city today. #SaveGhouta #Syria 6 Mar pic.twitter.com/bGIjWGZOh8