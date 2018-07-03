Унаслідок військових дій урядових сил у Східній Гуті загинули понад 800 людей
Унаслідок авіаударів та обстрілів сил Башара Асада у регіоні Східна Гута загинули вже близько 800 цивільних. Серед них — щонайменше 177 дітей, - повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Лондоні, інформує Громадське.
Тільки 6 березня у Східній Гуті жертвами бомбардувань та обстрілів стали 19 мирних жителів.
SCD @SyriaCivilDefe teams are working incessantly to evacuate the injured civilians amidst massive destruction, caused by aerial attacks of residential areas by Russian and Regime warplanes in #Haza city today. #SaveGhouta #Syria 6 Mar pic.twitter.com/bGIjWGZOh8— The White Helmets (@SyriaCivilDef) 6 марта 2018 г.
Нагадаємо, під час заходження на посадку на сирійську авіабазу Хмеймім розбився російський транспортний літак Ан-26.
Організація Об’єднаних Націй 5 березня не змогла доставити медикаменти у Східну Гуту через обстріли провладних військ.
Як відомо, 24 лютого Рада Безпеки ООН одностайно схвалила резолюцію, яка вимагає негайного 30-денного припинення вогню в Сирії. Голосування про перемир'я кілька разів відкладалося, зокрема, через Росію.
Однак невдовзі після рішення ООН Східну Гуту знову атакували. А 25 лютого повідомили про газову атаку, внаслідок якої загинула дитина.
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