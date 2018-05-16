Унікальний блакитний діамант Farnese продали за $6,7 млн
Цей дорогоцінний камінь останні 300 років перебував у королівських будинках Європи, пише ВВС.
"Діамант Farnese Blue був весільним подарунком для Єлизавети Фарнезе - доньки герцога Пармського. Вона вийшла заміж за Філіпа V у 1715 році. Потім унікальний камінь переходив через покоління, подорожуючи з Іспанії до Франції, Італії та Австрії", - йдеться у повідомленні.
Діамант вагою 6,1 карата видобули на індійській шахті Голконда. Його продали на четверту хвилину торгів.
"Ми очікували хорошого результату - почали з 3,5 млн доларів і закінчили з 6,7 млн доларів. Це перевищило наші очікування", - сказала ювелірний спеціаліст Даніела Маскетті.
Особистість нового власника поки не відома.
Нагадаємо, що Lucara Diamond Corp. продала алмаз Lesedi La Rona вагою 1109 карат за $53 млн.
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