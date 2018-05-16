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Унікальний блакитний діамант Farnese продали за $6,7 млн

Особистість нового власника поки не відома
Унікальний блакитний діамант Farnese Blue продали на аукціоні в Женеві за 6,7 млн доларів.
Унікальний блакитний діамант Farnese продали за $6,7 млн Фото: EPA

Цей дорогоцінний камінь останні 300 років перебував у королівських будинках Європи, пише ВВС.

"Діамант Farnese Blue був весільним подарунком для Єлизавети Фарнезе - доньки герцога Пармського. Вона вийшла заміж за Філіпа V у 1715 році. Потім унікальний камінь переходив через покоління, подорожуючи з Іспанії до Франції, Італії та Австрії", - йдеться у повідомленні.

Діамант вагою 6,1 карата видобули на індійській шахті Голконда. Його продали на четверту хвилину торгів.

"Ми очікували хорошого результату - почали з 3,5 млн доларів і закінчили з 6,7 млн доларів. Це перевищило наші очікування", - сказала ювелірний спеціаліст Даніела Маскетті.

Особистість нового власника поки не відома.

Нагадаємо, що Lucara Diamond Corp. продала алмаз Lesedi La Rona вагою 1109 карат за $53 млн.

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16 05 2018 14:34
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