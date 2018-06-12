Уряд Британії за два роки надає Україні понад 35 млн фунтів допомоги
"У 2018/19 фінансовому році уряд Британії надає понад 35 млн фунтів на допомогу Україні, підтримуючи понад 70 проектів за 7 напрямками: урядування та реформи, боротьба з корупцією, комунікації, конфлікт, стабільність і безпека, гуманітарна сфера, права людини, освіта і культура", - йдеться у повідомленні Посольства Великої Британії в Україні у Twitter.
Посол Британії в Україні Джудіт Гоф заявила, що Україна залишається пріоритетом з огляду на довгострокову безпеку, стабільність та процвітання європейського континенту та є важливим напрямом для Великої Британії.
1/2— UK in Ukraine
У 2018/19 фін.році уряд Британії надає понад 35 млн фунтів на допомогу Україні, підтримуючи понад 70 проектів за 7 напрямками: урядування та реформи, боротьба з корупцією, комунікації, конфлікт, стабільність і безпека, гуманітарна сфера, права людини, освіта і культура. pic.twitter.com/QpTOevG5Gp
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Монако журналісти помітили Rolls-Royce 74-річної свекрухи працівниці Львівської митниці
- ФОТО На Чернігівщині пройшли бригадні навчання з бойовими стрільбами, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Маріуполі затримали пенсіонера, який розклеював плакати з Януковичем
- Childfree, або десакралізація непохитних норм"Проблема в тому, що всі ми в одному човні. Якби люди могли розселитися у Всесвіті, жили на Марсі чи ще десь, конфлікту не було б"
- Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України"Якщо у вас немає грошей, але є ідея і розуміння тієї справи, яку ви хочете розпочати, то гроші з’являться. З неба вони не впадуть, але ви можете познайомитися з потрібними людьми, знайти інвестора, отримати премію. А можливо, ваш перший клієнт і його замовлення стане тим першим капіталом для започаткування бізнесу"