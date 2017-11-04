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Уряд Гройсмана справився з менш, ніж третиною обіцянок, - дослідження

При цьому сам Гройсман за рік на чолі уряду виконав 29,4% обіцянок
Міністри уряду Володимира Гройсмана за рік своєї роботи виконали менше третини обіцянок.
Уряд Гройсмана справився з менш, ніж третиною обіцянок, - дослідження Фото: Уніан

В цілому міністри Кабміну Гройсмана виконали 27,2% обіцянок. При цьому сам Гройсман за рік на чолі уряду виконав 29,4% обіцянок. У той же час 61 обіцянка прем'єра знаходиться в процесі реалізації. Про це йдеться в дослідженні порталу "Слово і Діло".

До головних виконаних зобов'язань відносяться обіцянки подвоїти мінімальну зарплату, субсидування населення, впровадження системи е-декларацій, збільшення витрат на оборону до 5% ВВП, зміна підходу до забезпечення харчування у Збройних силах. 


Інфографіка: "Слово і діло"

До головних провалів уряду Гройсмана віднесли провали з запуском Держбюро розслідувань, пенсійної реформи та приватизації державних шахт.

Зазначимо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що у нього немає амбіцій з приводу президентської посади.
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