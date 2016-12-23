ПОЛІТИКА НОВИНИКабінет міністрів України ліквідував департамент протидії наркозлочинності Національної поліції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Уряд ліквідував Департамент протидії наркозлочинності
Функції Департаменту буде забезпечувати Нацполіція
Фото: Уніан
Національній поліції доручено забезпечити здійснення функцій і повноважень Департаменту протидії наркозлочинності, який ліквідують.
Про це йдеться в постанові уряду №981 від 30 листопада, опублікованій 22 грудня.
Нагадаємо, Департамент протидії наркозлочинності було створено в жовтні минулого року замість Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що це допоможе подолати корупцію серед правоохоронців, відповідальних за боротьбу з наркотиками. Начальником нового наркодепартаменту став Ілля Кива. Після низки скандалів Киву звільнили в травні 2016 року. У серпні його наступником став Андрій Кіхтенко.
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23 12 2016 11:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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