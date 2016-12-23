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Уряд ліквідував Департамент протидії наркозлочинності

Функції Департаменту буде забезпечувати Нацполіція
Кабінет міністрів України ліквідував департамент протидії наркозлочинності Національної поліції.
Уряд ліквідував Департамент протидії наркозлочинності Фото: Уніан

Національній поліції доручено забезпечити здійснення функцій і повноважень Департаменту протидії наркозлочинності, який ліквідують.

Про це йдеться в постанові уряду №981 від 30 листопада, опублікованій 22 грудня.

Нагадаємо, Департамент протидії наркозлочинності було створено в жовтні минулого року замість Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що це допоможе подолати корупцію серед правоохоронців, відповідальних за боротьбу з наркотиками. Начальником нового наркодепартаменту став Ілля Кива. Після низки скандалів Киву звільнили в травні 2016 року. У серпні його наступником став Андрій Кіхтенко.

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23 12 2016 11:07
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