Уряд перегляне список товарів, які можна перевозити через лінію розмежування

Список товарів, які можна провозити через лінію розмежування перегляне уряд.

"Вчора на нараді у мене в адміністрації, в якому брали участь прем'єр-міністр України, ми домовилися ще раз переглянути і обмежити перелік товарів, які дозволяється перевозити через лінію зіткнення", — сказав Порошенко на урочистому зібранні, присвяченому дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Крім того, за словами глави держави, силові структури отримали доручення щодо посилення боротьби з контрабандою, повідомляє "Громадське".

Також, за словами президента у разі продовження блокади поставок вугілля з Донбасу велика кількість працівників металургійних підприємств втратять роботу, а безробітні шахтарі на непідконтрольною території поповнять ряди бойовиків.

"Українська металургія, якщо блокада не буде припинена і організатори не виведуть її на, так би мовити, проектну потужність, може втратити до 300 тис. робочих місць. Триста тисяч людей залишаться на вулиці", — заявив Порошенко.

Він також зазначив, що в такому разі держава втратить до $ 2 млрд валютної виручки з відповідними наслідками для курсу гривні.

Нагадаємо, що 26 грудня добровольці оголосили про блокаду окупованих територій. Колишній в.о. начштабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт пообіцяв не пропускати метал, вугілля, деревину та промислові партії алкоголю і сигарет.

Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.

Водночас, секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що рішення групи добровольців про блокування непідконтрольних владі України територій Донецької і Луганської областей перебуває виключно у компетенції президента України.

Сьогодні повідомили, що президент України Петро Порошенко скликає Раду нацбезпеки і оборони через блокування Донбасу і надзвичайний стан в енергетиці.