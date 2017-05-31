Уряд продовжив термін приватизації Одеського припортового заводу до зими
Відповідне рішення прийняте на засіданні уряду, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"З огляду на те, що протягом 2016 року конкурс з продажу державного пакета акцій ОПЗ два рази не відбувся продовжити термін розміщення пакета акцій ОПЗ до 30 листопада 2017 року", — йдеться у пояснювальній записці.
Раніше для приватизації ОПЗ відводився термін до 7 січня 2017 року. Також прем'єр Володимир Гройсман попросив прокуратуру та НАБУ запобігти банкрутству Одеського припортового заводу.
ОПЗ, що знаходиться в державній власності, випускає хімічну продукцію, займається також перевалкою аміаку на морський транспорт.
Як відомо, Южненський міський суд Одеської області задовольнив клопотання Ostchem про визнання та надання дозволу на примусове виконання в Україні часткового арбітражного рішення Стокгольмського арбітражу у справі про стягнення з ОПЗ на користь Ostchem 193,26 млн доларів основного боргу і 57,98 млн доларів нарахованої пені.
Цей вердикт потім підтвердив Апеляційний суд Одеської області.
Відзначимо, що Стокгольмський арбітраж ухвалив відповідне рішення 11 жовтня 2016 року.
Відповідно до жовтневого рішення Стокгольмського арбітражу, ОПЗ зобов'язаний повернути Ostchem 193,36 млн доларів основного боргу, 57,8 млн доларів - нарахованої пені за прострочення платежів.
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