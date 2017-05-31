Уряд продовжив термін приватизації Одеського припортового заводу до зими

Кабінет міністрів України продовжив термін, відведений для приватизації "Одеського припортового заводу" до 30 листопада.

Відповідне рішення прийняте на засіданні уряду, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"З огляду на те, що протягом 2016 року конкурс з продажу державного пакета акцій ОПЗ два рази не відбувся продовжити термін розміщення пакета акцій ОПЗ до 30 листопада 2017 року", — йдеться у пояснювальній записці.

Раніше для приватизації ОПЗ відводився термін до 7 січня 2017 року. Також прем'єр Володимир Гройсман попросив прокуратуру та НАБУ запобігти банкрутству Одеського припортового заводу.

ОПЗ, що знаходиться в державній власності, випускає хімічну продукцію, займається також перевалкою аміаку на морський транспорт.