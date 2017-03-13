Суд виніс рішення стягнути з ОПЗ $251 млн на користь Фірташа

Південний міський суд Одеської області визнав рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма від 25 липня 2016 року про стягнення близько $250 млн з ПАТ "Одеський припортовий завод" на користь Ostchem Дмитра Фірташа.

Відповідне визначення від 6 березня оприлюднено в Єдиному держреєстрі судових рішень, - повідомляє LB.ua.

ОПЗ повинен виплатити Ostchem 6 млрд 813,296 млн грн в рахунок погашення боргу за газ і пені за нього.

Рішення суду могло бути оскаржене в п'ятиденний термін в апеляційній інстанції. Інформації про подачу апеляції в реєстрі немає.

Борг ОПЗ перед Фірташем виник у 2013 році, коли Ostchem був єдиним постачальником природного газу на ОПЗ. Газ є сировиною для виробництва мінеральних добрив.

25 липня 2016 року Стокгольмський арбітраж підтвердив борг ОПЗ у розмірі 193,258 млн доларів і пеню в розмірі 57,977 млн доларів. У грудні Ostchem почав процедуру стягнення з ОПЗ цього боргу в українському суді.

Зазначимо, хімічні заводи в Рівному і Черкасах, які належать до холдингу Ostchem Дмитра Фірташа, були змушені почати процедуру "гасіння" агрегатів аміаку через різке зниження тиску газу.