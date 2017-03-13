Суд виніс рішення стягнути з ОПЗ $251 млн на користь Фірташа
Відповідне визначення від 6 березня оприлюднено в Єдиному держреєстрі судових рішень, - повідомляє LB.ua.
ОПЗ повинен виплатити Ostchem 6 млрд 813,296 млн грн в рахунок погашення боргу за газ і пені за нього.
Рішення суду могло бути оскаржене в п'ятиденний термін в апеляційній інстанції. Інформації про подачу апеляції в реєстрі немає.
Борг ОПЗ перед Фірташем виник у 2013 році, коли Ostchem був єдиним постачальником природного газу на ОПЗ. Газ є сировиною для виробництва мінеральних добрив.
25 липня 2016 року Стокгольмський арбітраж підтвердив борг ОПЗ у розмірі 193,258 млн доларів і пеню в розмірі 57,977 млн доларів. У грудні Ostchem почав процедуру стягнення з ОПЗ цього боргу в українському суді.
Зазначимо, хімічні заводи в Рівному і Черкасах, які належать до холдингу Ostchem Дмитра Фірташа, були змушені почати процедуру "гасіння" агрегатів аміаку через різке зниження тиску газу.
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