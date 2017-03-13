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Суд виніс рішення стягнути з ОПЗ $251 млн на користь Фірташа

Українська Феміда визнала рішення Стокгольмського арбітражу
Південний міський суд Одеської області визнав рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма від 25 липня 2016 року про стягнення близько $250 млн з ПАТ "Одеський припортовий завод" на користь Ostchem Дмитра Фірташа.
Суд виніс рішення стягнути з ОПЗ $251 млн на користь Фірташа Дмитро Фірташ. Фото: rbc.ua

Відповідне визначення від 6 березня оприлюднено в Єдиному держреєстрі судових рішень, - повідомляє LB.ua.

ОПЗ повинен виплатити Ostchem 6 млрд 813,296 млн грн в рахунок погашення боргу за газ і пені за нього.

Рішення суду могло бути оскаржене в п'ятиденний термін в апеляційній інстанції. Інформації про подачу апеляції в реєстрі немає.

Борг ОПЗ перед Фірташем виник у 2013 році, коли Ostchem був єдиним постачальником природного газу на ОПЗ. Газ є сировиною для виробництва мінеральних добрив.

25 липня 2016 року Стокгольмський арбітраж підтвердив борг ОПЗ у розмірі 193,258 млн доларів і пеню в розмірі 57,977 млн доларів. У грудні Ostchem почав процедуру стягнення з ОПЗ цього боргу в українському суді.

Зазначимо, хімічні заводи в Рівному і Черкасах, які належать до холдингу Ostchem Дмитра Фірташа, були змушені почати процедуру "гасіння" агрегатів аміаку через різке зниження тиску газу.

 
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13 03 2017 18:19
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