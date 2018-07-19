Уряд Росії розробляє санкції щодо України
Одним з елементів цієї роботи буде президентський указ про санкції щодо фізичних і юридичних осіб України, повідомляє "Комерсант".
До списку санкцій планують включити "декілька сотень фізосіб і близько ста юросіб". Під фізичними особами "маються на увазі бізнесмени, політики і держслужбовці", одним із заходів впливу буде блокування їх активів в РФ та заборона на виведення капіталу, кажуть співрозмовники видання в уряді.
Введення санкцій щодо України відбудеться згідно з указом, який президент РФ Володимир Путін підписав 4 червня. За ним, "заходи впливу" вводяться урядом за рішенням президента щодо іноземних держав і їх організацій, посадових осіб, громадян.
До них віднесено, наприклад, припинення або призупинення співпраці російських компаній з "недружніми" іноземними державами і міжнародними організаціями в різних галузях, а також "заборона або обмеження" на ввезення продукції та сировини, країнами походження яких є іноземні держави.
В законі є застереження, що відповідно до рішення президента можуть вводитися і "інші заходи" впливу.
Нагадаємо, Петро Порошенко указом № 176 увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 червня 2018 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
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