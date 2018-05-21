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Уряд Швеції розіслав інструкції "будь готовим до війни" у всі 4,8 млн домівок

Автори буклетів зазначають, що навіть зараз Швеція страждає від кібератак і спроб впливу на думку громадян через поширення неправдивої інформації
Уряд Швеції почав поширення брошур з інструкціями щодо поведінки населення у разі настання війни або здійснення терористичних атак.
Уряд Швеції розіслав інструкції "будь готовим до війни" у всі 4,8 млн домівок Фото: dinsakerhet.se

Листівки оприлюднила Шведська цивільна агенція з надзвичайних ситуацій, пише The Guardian.

20-сторінковий буклет під назвою "Якщо настане криза чи війна", який розсилають по всім 4,8 мільйонам домогосподарств Швеції, розповідає, як забезпечити себе базовими потребами: їжею, водою і теплом; що означають різні типи сирен і попереджень та як можна допомогти "тотальній обороні" країни.

"Мета цієї брошури - допомогти нам стати більш підготовленими до всього, починаючи від серйозних інцидентів, екстремальних погодних умов і кібератак, і закінчуючи збройними конфліктами", - йдеться у листівці.

Автори буклетів зазначають, що навіть зараз Швеція страждає від кібератак і спроб впливу на думку громадян через поширення неправдивої інформації.

Шведська агенція з надзвичайних ситуацій виділила такі типи потенційних небезпек: кібератаки, які виводять з ладу важливі IT-системи; інфраструктурний саботаж (дороги, мости, аеропорти, залізниці, електричні кабелі та атомні електростанції); терористичні атаки, які спрямовані на велику кількість людей або важливі організації; спроби впливу на думки і дії шведських чиновників або жителів Швеції; розрив транспортних мереж, який призведе до скорочення поставок продовольства та інших товарів; військова атака, наприклад авіаудари, ракетні удари і інші прояви війни.

Проводити таку інформаційну компанію доручив уряд Швеції, а при підготовці брошури враховувалося дані опитування, які показали недостачу конкретних порад в інформаційному просторі на випадок різних надзвичайних ситуацій або війни.

"Якщо Швецію атакує інша країна, ми ніколи не здамося. Вся інформація про припинення опору неправдива", - йдеться у буклеті.

Аналогічні інструкції поширювались під час Другої світової війни, але їхній випуск припинився в 1980-х роках.

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21 05 2018 17:36
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