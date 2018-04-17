Уряд відмовився від проекту про Службу фінрозслідувань, - Найєм

В уряді відмовились від ідеї створювати незалежну та аналітичну Службу фінансових розслідувань на користь зареєстрованого проекту закону очільниці комітету податкової та митної політики Ніни Южаніної

У Кабінеті міністрів відмовились від ідеї про створення незалежної служби фінансових розслідувань на користь Національного бюро фінансової безпеки.

Розроблений Мінфіном законопроект, що передбачав створення аналітичної служби підтримав Кабінет міністрів, МВФ та представники бізнесу. Але після засідання Національної ради реформ, його не направили на розгляд парламенту, хоча мали це зробити.

"Зазначу, що така процедура не передбачена жодними законами. Національна рада — виключно дорадчий орган, який не має ніяких повноважень робити ревізію актів та законопроектів Кабміну", - повідомив народний депутат від БПП Мустафа Найєм у своєму блозі на "Українській правді".

За словами депутата, після цього законопроект Мінфіну не доопрацьовували та не перероблювали.

"У цій ситуації прем’єр мав би направити законопроект до парламенту та відстоювати там свою позицію, проте замість цього закон просто зник", - додав депутат.

На думку Найєма, в уряді відмовились від ідеї створювати незалежну та аналітичну Службу фінансових розслідувань на користь зареєстрованого проекту закону очільниці комітету податкової та митної політики Ніни Южаніної. Останній передбачає створення Національного бюро фінансової безпеки, що буде підпорядковуватись президенту.

Міністерство фінансів представило законопроект про створення Служби фінансових розслідувань наприкінці лютого 2017 року. Через місяць Порошенко виступив за її невідкладне створення.

19 березня 2018 року депутатка фракції БПП Ніна Южаніна зареєструвала законопроект про створення Національного бюро фінансової безпеки у Верховній раді.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко вніс у Верховну Раду законопроект №8068 "Про національну безпеку".

На початку квітня Порошенко визначив законопроект як невідкладний.

21 грудня 2016 року Верховна Рада внесла низку змін у Податковий кодекс. В одній з них депутати помилилися і замість того, щоб дочекатися нового закону про створення Служби фінансових розслідувань, ліквідували податкову міліцію з 1 січня 2017 року. Незважаючи на це, податкова міліція продовжила працювати.

Зазначимо, Міністерство фінансів розкритикувало законопроект №8157 Ніни Южаніної і групи депутатів про створення Національного бюро фінансової безпеки (НБФБ). Міністр фінансів Олександр Данилюк не рекомендує Верховній Раді приймати його навіть у першому читанні.