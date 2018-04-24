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Уряд Вірменії пішов у відставку, опозиція вимагає позачергові вибори

Усіх затриманих учасників протестів у Вірменії звільнено
Президент Вірменії Армен Саркісян в понеділок увечері підписав указ про відставку уряду країни.
Уряд Вірменії пішов у відставку, опозиція вимагає позачергові вибори Серж Саргсян. Фото: ЕРА

"Беручи за основу статтю 130 Конституції Вірменії, прийняти відставку уряду", - йдеться в указі президента, який розміщений на сайті глави держави.

Прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян на тлі багатоденних акцій протесту опозиції в Єревані подав у відставку. На цій посаді він пробув менше тижня після обрання в парламенті 17 квітня.

Виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Вірменії став колишній топ-менеджер "Газпрому" Карен Карапетян, який займав в уряді Саргсяна посаду першого віце-прем'єра.

Лідер протестного руху депутат Нікол Пашинян оголосив, що буде домагатися формування тимчасового уряду та позачергових виборів, повідомляє Newsam.

"Національні збори (парламент, ред.) має призначити прем'єр-міністром обранця народу. Це станеться через тиждень. До того формується тимчасовий уряд, а потім позачергові парламентські вибори", - заявив Пашинян.

Разом з тим, затриманих протягом масових демонстрацій проти призначення на посаду прем'єр-міністра Вірменії Сержа Саргсяна демонстрантів звільнено, повідомив прес-секретар поліції Вірменії Ашот Агаронян, передає "Інтерфакс".

"У понеділок було затримано 35 осіб, на цей час усі вони на волі", - сказав Агаронян.

Раніше на мітингу опозиційний лідер Нікол Пашинян закликав співробітників поліції звільнити всіх затриманих під час мирних акцій протесту.

Агентство повідомляє, що в цей час тисячі громадян по всьому місту організували народні гуляння, салюти у зв'язку з відставкою прем'єр-міністра Саргсяна.

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24 04 2018 09:38
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