Уряд Вірменії пішов у відставку, опозиція вимагає позачергові вибори
"Беручи за основу статтю 130 Конституції Вірменії, прийняти відставку уряду", - йдеться в указі президента, який розміщений на сайті глави держави.
Прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян на тлі багатоденних акцій протесту опозиції в Єревані подав у відставку. На цій посаді він пробув менше тижня після обрання в парламенті 17 квітня.
Виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Вірменії став колишній топ-менеджер "Газпрому" Карен Карапетян, який займав в уряді Саргсяна посаду першого віце-прем'єра.
Лідер протестного руху депутат Нікол Пашинян оголосив, що буде домагатися формування тимчасового уряду та позачергових виборів, повідомляє Newsam.
"Національні збори (парламент, ред.) має призначити прем'єр-міністром обранця народу. Це станеться через тиждень. До того формується тимчасовий уряд, а потім позачергові парламентські вибори", - заявив Пашинян.
Разом з тим, затриманих протягом масових демонстрацій проти призначення на посаду прем'єр-міністра Вірменії Сержа Саргсяна демонстрантів звільнено, повідомив прес-секретар поліції Вірменії Ашот Агаронян, передає "Інтерфакс".
"У понеділок було затримано 35 осіб, на цей час усі вони на волі", - сказав Агаронян.
Раніше на мітингу опозиційний лідер Нікол Пашинян закликав співробітників поліції звільнити всіх затриманих під час мирних акцій протесту.
Агентство повідомляє, що в цей час тисячі громадян по всьому місту організували народні гуляння, салюти у зв'язку з відставкою прем'єр-міністра Саргсяна.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- "Veterano service": як волонтерка допомагає початківцям бізнесменам, які пройшли війнуПонад 200 бізнес-ветеранів, які повернулися з війни, зібрано в одну базу. Понад 100 з них оприлюдненні на сайті "Veterano service". Сайті, який вигадала і створила киянка Лариса Микитьон
- Найдорожча вілла Німеччини належить українському втікачеві мільярдеру, - ФОТОСказати, що Villa Glory - розкішний маєток, було би надто скромно