Уряд затвердив бюджетну резолюцію на 2018-2020 роки
Документ було прийнято на сьогоднішньому засіданні уряду, - інформують "Українські новини".
"Вперше за всю історію бюджетування ми вводимо середньострокове бюджетне планування. Це було одним з пріоритетів уряду з минулого року", - сказав міністр фінансів Олександр Данилюк в ході презентації резолюції.
Цей перехід до середньострокового планування, за його словами, дозволить забезпечити стратегічний підхід до розподілу ресурсів, також поліпшить прогнозування бюджетних видатків.
"Ми зможемо забезпечити видатки для реалізації середньострокового планування уряду", - додав міністр.
Данилюк зазначив, що прийняття резолюції також дозволяє запустити систему комплексної оцінки фіскальних ризиків.
"Фіскальні ризики вимагають прозорого оприлюднення, а також ефективного планування", - сказав міністр.
У короткостроковій перспективі планується скоротити дефіцит бюджету країни з 3% до 2%, а в довгостроковій - вийти на бездефіцитний держбюджет.
Також планується скорочення державного боргу.
Всі макропоказники базуються на затвердженому макропрогнозі уряду, який було затверджено в кінці травня.
Нагадаємо, Міністерство фінансів очікує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) до понад 11% і скорочення інфляції до менш ніж 5% протягом 3 років.
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