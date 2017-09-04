СПОРТ НОВИНИУкраїнський боксер Олександр Усик одностайним рішенням суддів отримав перемогу над американцем Майклом Гантером.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Усик впевнено здобув перемогу над Гантером, - ВІДЕО
За хвилину до кінця бою Усик завдав американцю потужного удару, але Гантер втримався на ногах до фінального гонгу
Олександр Усик. Фото: 112.ua
Чемпіон світу за версією WBO у першій важкій вазі українець Олександр Усик отримав перемогу над американцем Майклом Гантером у 12-раундовому поєдинку за очками (117:110). За хвилину до кінця бою Усик завдав американцю потужного удару, але Гантер втримався на ногах до фінального гонгу.
Поєдинок Олександр Усик (Україна) – Майкл Гантер (США) відбувся в ніч на 9 квітня в американському Оксон-Гіллі (штат Меріленд) на новій арені MGM National Harbo.
Нагадаємо, у грудні 29-річний Олександр Усик захистив титул чемпіона світу за версією WBO в першій важкій вазі.
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09 04 2017 10:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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