Усик впевнено здобув перемогу над Гантером, - ВІДЕО

За хвилину до кінця бою Усик завдав американцю потужного удару, але Гантер втримався на ногах до фінального гонгу

Український боксер Олександр Усик одностайним рішенням суддів отримав перемогу над американцем Майклом Гантером.

Чемпіон світу за версією WBO у першій важкій вазі українець Олександр Усик отримав перемогу над американцем Майклом Гантером у 12-раундовому поєдинку за очками (117:110). За хвилину до кінця бою Усик завдав американцю потужного удару, але Гантер втримався на ногах до фінального гонгу.

Поєдинок Олександр Усик (Україна) – Майкл Гантер (США) відбувся в ніч на 9 квітня в американському Оксон-Гіллі (штат Меріленд) на новій арені MGM National Harbo.

Нагадаємо, у грудні 29-річний Олександр Усик захистив титул чемпіона світу за версією WBO в першій важкій вазі.