Утримуваного Росією Кольченка на 13 діб відправили у штрафізолятор

Так його покарали за "пересування без охорони саме по тих місцях, де він і інші засуджені, як правило, ходять без охорони: в бібліотеку, в їдальню"

Утримуваного в Росії українського політв'язня Олександра Кольченка відправили на 13 діб у ШІЗО (штрафний ізолятор).

Про це повідомляє правозахисниця Тетяна Щур.

Про додаткове покарання стало відомо 16 березня, коли до Кольченка прийшов адвокат.

"Сашу з 8 березня тримають в ШІЗО. Його помістили туди на 13 діб за, нібито, пересування без охорони саме по тих місцях, де він і інші засуджені, як правило, ходять без охорони: в бібліотеку, в їдальню", - пише Тетяна Щур.

За її словами, цей формальний привід покарати засудженого застосовується лише тоді, коли це вигідно начальству колонії.

"Нагадаю, що Кольченко нещодавно відсидів у ШІЗО 10 діб на Новий рік за "порушення форми одягу", не пришив бирку з прізвищем на одяг, який тимчасово заміняв випраний до свята бушлат. (помістили його туди якраз після новорічної вітальної телеграми з МЗС України.) Це називається "посилення", — каже правозахисниця.

За словами Щур, додаткове покарання політв'язні отримують до свят, важливих подій і дат, на кшталт виборів, візитів, фестивалів.

Напередодні відправки Кольченка до ШІЗО, йому віддали довгоочікувану передачу. Отримати її він зможе тільки після виходу з ізолятора.

Тетяна Щур побоюється, що до політв'язня може дійти не весь її вміст.

Вона зазначає також, що у Кольченка лікарі діагностували проблеми з серцевим ритмом.

Нагадаємо, Олександра Кольченка засудили в Росії до десяти років колонії, нібито за підготовку і вчинення терористичних актів у Сімферополі. На початку березня 2016 року його етапували до виправної колонії №6 Копейська Челябінської області.

Російська влада офіційно визнала Кольченка громадянином України.

У жовтні минулого року РФ відмовилась видати Україні ув'язненого кримчанина.