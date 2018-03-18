Утримуваного Росією Кольченка на 13 діб відправили у штрафізолятор
Про це повідомляє правозахисниця Тетяна Щур.
Про додаткове покарання стало відомо 16 березня, коли до Кольченка прийшов адвокат.
"Сашу з 8 березня тримають в ШІЗО. Його помістили туди на 13 діб за, нібито, пересування без охорони саме по тих місцях, де він і інші засуджені, як правило, ходять без охорони: в бібліотеку, в їдальню", - пише Тетяна Щур.
За її словами, цей формальний привід покарати засудженого застосовується лише тоді, коли це вигідно начальству колонії.
"Нагадаю, що Кольченко нещодавно відсидів у ШІЗО 10 діб на Новий рік за "порушення форми одягу", не пришив бирку з прізвищем на одяг, який тимчасово заміняв випраний до свята бушлат. (помістили його туди якраз після новорічної вітальної телеграми з МЗС України.) Це називається "посилення", — каже правозахисниця.
За словами Щур, додаткове покарання політв'язні отримують до свят, важливих подій і дат, на кшталт виборів, візитів, фестивалів.
Напередодні відправки Кольченка до ШІЗО, йому віддали довгоочікувану передачу. Отримати її він зможе тільки після виходу з ізолятора.
Тетяна Щур побоюється, що до політв'язня може дійти не весь її вміст.
Вона зазначає також, що у Кольченка лікарі діагностували проблеми з серцевим ритмом.
Нагадаємо, Олександра Кольченка засудили в Росії до десяти років колонії, нібито за підготовку і вчинення терористичних актів у Сімферополі. На початку березня 2016 року його етапували до виправної колонії №6 Копейська Челябінської області.
Російська влада офіційно визнала Кольченка громадянином України.
У жовтні минулого року РФ відмовилась видати Україні ув'язненого кримчанина.
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