Узбережжя Азовського моря біля Маріуполя вкрилося чорними плямами
Опублікував світлини забрудненого узбережжя у районі пляжу "Піщаний" голова комісії з питань соцзахисту, охорони здоров'я і екології Маріупольської ради Максим Бородін.
"Маріуполь, один з міських пляжів "Піщанка". То, що очі закриваються на викиди заводів, вже зрозуміло, тепер на черзі безконтрольне і безкарне забруднення Азовського моря", – написав Бородін у Facebook.
На думку місцевих, густі чорні "розводи" на воді – це вугільний пил, який йде з місцевого порту, а також це можуть бути викиди з каналізації.
Жителі наполягають на розслідуванні екологічною інспекцією, оскільки вода на пляжі "Піщаний" була маслянистою і мала специфічний запах.
Нагадаємо, що в Одеській області морська вода на трьох пляжах курортного селища Затока Білгород-Дністровського району не відповідає стандартам, і купатися в такій воді небезпечно.
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