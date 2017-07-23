Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Узбережжя Азовського моря біля Маріуполя вкрилося чорними плямами

Густі чорні "розводи" на воді – це начебто вугільний пил, який йде з місцевого порту
Узбережжя Азовського моря біля Маріуполя вкрилося чорними плямами, вода стала маслянистою і має специфічний запах.
Узбережжя Азовського моря біля Маріуполя вкрилося чорними плямами Фото: facebook.com/permalink.php

Опублікував світлини забрудненого узбережжя у районі пляжу "Піщаний" голова комісії з питань соцзахисту, охорони здоров'я і екології Маріупольської ради Максим Бородін.

"Маріуполь, один з міських пляжів "Піщанка". То, що очі закриваються на викиди заводів, вже зрозуміло, тепер на черзі безконтрольне і безкарне забруднення Азовського моря", – написав Бородін у Facebook.

На думку місцевих, густі чорні "розводи" на воді – це вугільний пил, який йде з місцевого порту, а також це можуть бути викиди з каналізації.

Жителі наполягають на розслідуванні екологічною інспекцією, оскільки вода на пляжі "Піщаний" була маслянистою і мала специфічний запах.

Нагадаємо, що в Одеській області морська вода на трьох пляжах курортного селища Затока Білгород-Дністровського району не відповідає стандартам, і купатися в такій воді небезпечно.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 07 2017 13:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.