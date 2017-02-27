В Абу-Дабі з'явилось офіційне представництво "Укроборонпрому"

Державний концерн "Укроборонпром" відкрив офіційне представництво в Абу-Дабі (ОАЕ).

Відкриття відбулося в рамках масштабної військової виставки IDEX-2017.

"Це дасть можливість співпрацювати з провідними компаніями в цьому бізнесі, скорочуючи час і заощаджуючи кошти. Відкриття офісу наблизить компанії, що входять до ДК "Укроборонпром", до своїх клієнтів по всьому світу, зменшить транспортні витрати, збільшить валютні надходження в країну і прискорить прийняття рішень щодо важливих контрактів", – повідомили у прес-центрі "Укроборонпрому".

У концерні зазначили, що найбільші компанії світу, які було запрошено на відкриття офісу, висловили зацікавленість у зміцненні співпраці з багатьох напрямків українського ОПК, зокрема авіабудуванням, артилерійськими системами, бронетехнікою, системами радіорозвідки.

"Попередні переговори проведено з великими компаніями, які представляють збройну галузь на Близькому Сході і в світі – IGG, EDIC, Trust, а також з лідерами держав та керівництвом Збройних сил", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, Державний концерн "Укроборонпром" готує відкриття своїх представництв в Туреччині і Польщі.