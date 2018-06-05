В Африці режисер Карлос Карвалью помер після удару жирафа

Інцидент трапився під час зйомок художнього фільму на сафарі-майданчику у ПАР, - повідомляє The Telegraph.

47-річний Карвалью працював на спеціальному майданчику, коли до нього і асистентів підійшов жираф "Джеральд".

"Коли Карлос стояв перед жирафом, тварина розставила ноги, нагнула шию і вдарила головою Карлоса", — пояснив власник майданчика Річард Брукер.

Пораненого режисера госпіталізували вертольотом до лікарні Йоганнесбурга, однак він помер від важкої травми голови.

Власник майданчику Брукер вважає, що жираф не винен у смерті режисера.

Асистент Карвалью, Дрікус Ван Дер Мерве, розповів, що стояв поруч з ним, коли трапився інцидент. "Ми почали знімати крупним планом його тіло і ноги. Потім, коли Карлос переглядав окуляр камери, Джеральд хитнув головою і вдарив його", — розповів він.

Карвалью розпочав кар'єру у кіноіндустрії в 1992 році, він відомий своїми фільмами про дику природу та сафарі. Режисер виграв Срібного лева на Каннському кінофестивалі у 2003 році.

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