В анексованому Криму працює тільки одна українська школа

Жоден вищий і середній навчальний заклад в Криму у 2017-2018 роках не прописав у методичних програмах українську мову як предмет. На півострові зараз діє тільки одна українська школа.

Такі дані дослідження озвучила керівник "Фонду відкрита політика" Ірина Жданова під час "круглого столу" в "Укрінформі".

"У 2017-2018 навчальному роках у Криму немає закладів, в яких українська мова вивчається як предмет, і є одна українська школа, в якій навчається 132 учні", - сказала вона.

Як уточнила Жданова, у дослідженні-моніторингу зіставлялися показники за 2014-2015 і за 2017-2018 навчальні роки. Згідно з цими даними чотирма роками раніше на півострові було 22 школи з українською мовою навчання, у яких набували знань 894 учні. Кількість класів з українською мовою навчання подається в цьому дослідженні тільки за 2017-2018 роки - 19 класів із 239-ма учнями у сімох школах.

Українська мова була предметом для вивчення в 2014-2015 роках у 169 закладах Криму різного рівня. Її вивчали 9316 учнів. У ті роки навчання українською здійснювалося для 10,2 тисячі жителів Криму (5,3%), а тепер - для 371 учня (0,2%), йдеться у дослідженні.

Крім того, чотирма роками раніше навчання кримськотатарською мовою здійснювалося для 15,2 тисячі учнів (8%), а в 2017-2018 роках - для 5,3 тисячі учнів (3%). В 2014-2015 роках на півострові працювало 52 школи з кримськотатарською мовою навчання для 4835 учнів. У поточному навчальному році таких шкіл всього 15 (3753 учні), розповіла керівник "Фонду відкрита політика".

"Окрім цього, у 2014-2015 роках кримськотатарська мова була офіційним предметом у 183-х навчальних закладах. Тепер вона не є предметом узагалі. Проте в 2017-2018 роках на півострові зафіксовано 31 школу (133 класи зі 1879 учнями), де навчання відбувається кримськотатарською мовою", - наголосила Жданова.

Нагадаємо, населення анексованого Росією Криму після 2014 року фактично опинилось відрізаним від решти України у питанні подорожей до інших регіонів України та доступу до українських ЗМІ. Згідно з репрезентативного опитування мешканців Криму, проведеного навесні німецьким Центром східноєвропейських і міжнародних досліджень, українську мову рідною для себе назвали 2,7 відсотка опитаних, російську - майже 80 відсотків, а кримськотатарську - 8,7 відсотка. Тільки українською вдома розмовляє один відсоток опитаних, лише російською - 83,7 відсотка. Ще 4,2 відсотка зізнались, що іноді вдома розмовляють українською.