В Apple повідомили про падіння продажів Iphone

Компанія Apple опублікувала звіт із результатами другого кварталу 2017 фінансового року, зазначивши падіння продажів Iphone.

Згідно зі звітом, за другий квартал 2017 було продано 50,76 мільйонів iPhone, в той час як за аналогічний період минулого року було продано 51,19 мільйонів смартфонів, передає Reuters.

Такі показники в компанії пов'язують зі скорим виходом нової моделі Iphone, та повідомляють, що квартальні доходи, в той же час, зросли на 1,2%.

"Ми спостерігаємо, як ми вважаємо, паузу в придбанні iPhone, що, на нашу думку, пов'язано з більш ранніми та набагато більш частими повідомленнями щодо нової моделі iPhone", - заявив генеральний директор Apple Тім Кук.

Раніше повідомлялося, що компанія Samsung Electronics випередила Apple та повернула собі світове лідерство за кількістю проданих смартфонів.

За підсумками першого кварталу 2017 року компанія з Південної Кореї поставила на ринок 79,2 мільйона пристроїв. При цьому їх головний конкурент - Apple - продав близько 52 мільйонів смартфонів за квартал.

Нагадаємо, компанія Apple представила iPhone 7 з оновленим дизайном і покращеною камерою.

Крім цього, співробітник Apple розповів журналістам подробиці про роботу над новим смартфоном Apple, який імовірно отримає назву iPhone 8.