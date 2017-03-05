В Apple повідомили про падіння продажів Iphone
Згідно зі звітом, за другий квартал 2017 було продано 50,76 мільйонів iPhone, в той час як за аналогічний період минулого року було продано 51,19 мільйонів смартфонів, передає Reuters.
Такі показники в компанії пов'язують зі скорим виходом нової моделі Iphone, та повідомляють, що квартальні доходи, в той же час, зросли на 1,2%.
"Ми спостерігаємо, як ми вважаємо, паузу в придбанні iPhone, що, на нашу думку, пов'язано з більш ранніми та набагато більш частими повідомленнями щодо нової моделі iPhone", - заявив генеральний директор Apple Тім Кук.
Раніше повідомлялося, що компанія Samsung Electronics випередила Apple та повернула собі світове лідерство за кількістю проданих смартфонів.
За підсумками першого кварталу 2017 року компанія з Південної Кореї поставила на ринок 79,2 мільйона пристроїв. При цьому їх головний конкурент - Apple - продав близько 52 мільйонів смартфонів за квартал.
Нагадаємо, компанія Apple представила iPhone 7 з оновленим дизайном і покращеною камерою.
Крім цього, співробітник Apple розповів журналістам подробиці про роботу над новим смартфоном Apple, який імовірно отримає назву iPhone 8.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат