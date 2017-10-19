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В Арабських Еміратах створили перше в світі міністерство штучного інтелекту

В ОАЕ збираються призначити міністра передових наук і продовольчої безпеки
В Об'єднаних Арабських Еміратах 27-річного Омара Бін Султана призначили міністром першого у світі відомства з питань штучного інтелекту.
В Арабських Еміратах створили перше в світі міністерство штучного інтелекту 6. Дубай, ОАЕ © Emporis

Новостворене міністерство займатиметься, зокрема, питанням будівництва поселень на Марсі, які планують звести до 2117 року, - зазначає Arabian Business.

Робота нового відомства спрямоване також на підвищення ефективності роботи уряду, а також створення інноваційного та високопродуктивного середовища шляхом інвестування в штучний інтелект.

Окрім цього, в ОАЕ збираються призначити міністра передових наук і продовольчої безпеки.

Нагадаємо, Об'єднані Арабські Емірати планують побудувати місто, у якому можна буде зімітувати умови життя на Марсі, наскільки це можливо на Землі.
 

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19 10 2017 21:19
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