Для імітації умов життя на Марсі в ОАЕ збудують ціле місто
Проект фінансуватиметься урядом ОАЕ, його вартість сягатиме близько 500 мільйонів еміратських дірхам (близько $136 млн).
Намір побудувати таке місто був оголошений на щорічних зборах уряду ОАЕ цього тижня, назва міста - "Наукове місто Марс". Про це повідомляє Science Alert.
Проект є частиною довгострокової місії космічного центру ім. Мухаммеда Бін Рашида "Емірати Марс", метою якої є відправлення колонії на планету до 2117 року.
Фото: instagram.com/dubaimediaoffice
Місто побудують на площі 177 гектарів. Прем'єр-міністр ОАЕ Шейх Мухаммед бін Рашид назвав його "екстраординарним національним проектом".
Проект був розроблений датським архітектором Бьярке Інгельсом у співпраці з вченими та інженерами з Еміратів.
Місто складатиметься з серії футуристичних куполів. Усередині будуть лабораторії, які допоможуть з'ясувати, як люди будуть споживати їжу, енергію і воду у позаземних умовах.
Також у місті планують побудувати музей, присвячений найбільшим космічним досягненням людства.
Нагадаємо, минулого року компанія Ілона Маска SpaceX змоделювала пілотований політ на Марс, оприлюднивши відповідне відео.
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