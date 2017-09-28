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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Для імітації умов життя на Марсі в ОАЕ збудують ціле місто

Площа поселення сягатиме 177 гектарів
Об'єднані Арабські Емірати планують побудувати місто, у якому можна буде зімітувати умови життя на Марсі, наскільки це можливо на Землі.
Для імітації умов життя на Марсі в ОАЕ збудують ціле місто Фото: instagram.com/dubaimediaoffice

Проект фінансуватиметься урядом ОАЕ, його вартість сягатиме близько 500 мільйонів еміратських дірхам (близько $136 млн).

Намір побудувати таке місто був оголошений на щорічних зборах уряду ОАЕ цього тижня, назва міста - "Наукове місто Марс". Про це повідомляє Science Alert.

Проект є частиною довгострокової місії космічного центру ім. Мухаммеда Бін Рашида "Емірати Марс", метою якої є відправлення колонії на планету до 2117 року.


Фото: instagram.com/dubaimediaoffice

Місто побудують на площі 177 гектарів. Прем'єр-міністр ОАЕ Шейх Мухаммед бін Рашид назвав його "екстраординарним національним проектом".

Проект був розроблений датським архітектором Бьярке Інгельсом у співпраці з вченими та інженерами з Еміратів.

Місто складатиметься з серії футуристичних куполів. Усередині будуть лабораторії, які допоможуть з'ясувати, як люди будуть споживати їжу, енергію і воду у позаземних умовах.

Також у місті планують побудувати музей, присвячений найбільшим космічним досягненням людства.

Нагадаємо, минулого року компанія Ілона Маска SpaceX змоделювала пілотований політ на Марс, оприлюднивши відповідне відео.

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28 09 2017 15:29
ТЕГИ: ОАЕ, Марс
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