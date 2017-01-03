В АТО найбільш неспокійна ніч за останні місяці: бойовики безперервно обстрілюють Авдіївку

Станом на ранок втрат у лавах Збройних сил України немає

У зоні проведення антитерористичної операції (АТО) видалася найнеспокійніша ніч за останні місяці, бойовики безперервно обстрілюють Авдіївку.

"Це найнеспокійніша ніч за крайні 4-5 місяців. Найбільше обстрілів було на донецькому напрямку. Танки вели вогонь. Із мінометів обстрілювали Авдіївку, з гранатометів і стрілецької зброї Кам’янку і Зайцеве. В Авдіївці обстріли не припинялися і зараз також продовжуються.

На маріупольському напрямку стріляли зі 122-мм артилерії по Широкиному, Водяному, з мінометів - по Новотроїцькому, з гранатометів і стрілецької зброї - по Лебединському, Павлополю. З БМП вели вогонь по Широкиному.

На луганському напрямку вночі також було неспокійно, зі 152-мм і 120-мм артилерії обстрілювали Троїцьке і Кримське, зі 120 і 82 мм мінометів - Новозванівку, Оріхове і Троїцьке", - розповів речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін, інформує "112 Україна".

При цьому Матюхін додав, що внаслідок сьогоднішніх бойових дій в зоні АТО станом на ранок втрат у лавах Збройних сил України немає.

Нагадаємо, що за минулу добу в районі проведення АТО бойовики 117 раз відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. В результаті двоє українських військових загинули, двоє поранені, ще один травмований.