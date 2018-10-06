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В Авдіївці відновили водопостачання

9 червня було відновлено електропостачання Донецької фільтрувальної станції
В Авдіївці Донецької області відновили водопостачання.
В Авдіївці відновили водопостачання Фото: EPA / UPG

"9 червня відновлено електропостачання Донецької фільтрувальної станції. Станом на 18:00 9 червня після проведення регламентно-налагоджувальних робіт запущено в роботу ДФС та розпочато запуск води в систему. Станом на 07:00 10 червня водопостачання м. Авдіївка, с. Ласточкіне та с. Орлівка Ясинуватського району здійснюється в штатному режимі", - повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій. 

Нагадаємо, що 9 червня в Авдіївці оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня у зв'язку з зупинкою роботи Донецької фільтрувальної станції.

Зазначимо, що ДФС періодично потрапляє під обстріл бойовиків. Кілька днів тому у зв'язку з бойовими діями вона була знеструмлена.

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10 06 2018 11:58
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