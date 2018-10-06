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В Авдіївці відновили водопостачання
9 червня було відновлено електропостачання Донецької фільтрувальної станції
Фото: EPA / UPG
"9 червня відновлено електропостачання Донецької фільтрувальної станції. Станом на 18:00 9 червня після проведення регламентно-налагоджувальних робіт запущено в роботу ДФС та розпочато запуск води в систему. Станом на 07:00 10 червня водопостачання м. Авдіївка, с. Ласточкіне та с. Орлівка Ясинуватського району здійснюється в штатному режимі", - повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, що 9 червня в Авдіївці оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня у зв'язку з зупинкою роботи Донецької фільтрувальної станції.
Зазначимо, що ДФС періодично потрапляє під обстріл бойовиків. Кілька днів тому у зв'язку з бойовими діями вона була знеструмлена.
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