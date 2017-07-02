В Австралії 7% католицьких священиків здійснили сексуальні злочини проти дітей
Розслідування спеціальної комісії з'ясувало, що за 60 років 7 відсотків усіх представників церкви здійснювали сексуальне насильство над дітьми.
У період з 1980-го по 2015-ий рік 4,5 людей зізналися, що вони стали жертвами сексуального насильства з боку представників церкви. Серед звинувачених - священики з тисячі католицьких парафій і організацій. Лідерами за кількістю є Орден святого Іоанна - в розбещенні дітей брали участь понад 40 відсотків всіх священиків,
Конгрегація Християнських братів і Орден святого Франциска Сальського - по 22 відсотки, повідомляє Associated Press.
"Всі злочини минулого повинні бути виправлені. Жертви насильства повинні отримати підтримку, справедливість повинна бути відновлена. Захист дітей повинна увійти в культуру церкви", - заявив Френсіс Салліван, виконавчий директор Австралійського ради правди.
До цього такої системи в Австралії не існувало. За даними розслідування - скарги дітей ніхто не слухав. Більш того, найчастіше їх карали. Документи знищувалися або засекречувалися самою церквою. І навіть ті священики, які потрапляли під підозру, просто переходили в інші парафії, де ніхто не знав про їхнє минуле.
Середній вік постраждалих дітей - 10 років для дівчаток і 11 для хлопчиків.
У Ватикані заявили, що за розслідуванням уважно стежать і чекають на конкретні висновки.
Нагадаємо, що римо-католицька церква в Сальвадорі відсторонила від сану єпископа, звинувативши його в сексуальній нарузі над дівчинкою в 1980-их.
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