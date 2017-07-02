В Австралії 7% католицьких священиків здійснили сексуальні злочини проти дітей

Сім відсотків священиків католицької церкви Австралії звинуватили в сексуальних домаганнях дітей протягом останніх декількох десятиліть.

Розслідування спеціальної комісії з'ясувало, що за 60 років 7 відсотків усіх представників церкви здійснювали сексуальне насильство над дітьми.

У період з 1980-го по 2015-ий рік 4,5 людей зізналися, що вони стали жертвами сексуального насильства з боку представників церкви. Серед звинувачених - священики з тисячі католицьких парафій і організацій. Лідерами за кількістю є Орден святого Іоанна - в розбещенні дітей брали участь понад 40 відсотків всіх священиків,

Конгрегація Християнських братів і Орден святого Франциска Сальського - по 22 відсотки, повідомляє Associated Press.

"Всі злочини минулого повинні бути виправлені. Жертви насильства повинні отримати підтримку, справедливість повинна бути відновлена. Захист дітей повинна увійти в культуру церкви", - заявив Френсіс Салліван, виконавчий директор Австралійського ради правди.

До цього такої системи в Австралії не існувало. За даними розслідування - скарги дітей ніхто не слухав. Більш того, найчастіше їх карали. Документи знищувалися або засекречувалися самою церквою. І навіть ті священики, які потрапляли під підозру, просто переходили в інші парафії, де ніхто не знав про їхнє минуле.

Середній вік постраждалих дітей - 10 років для дівчаток і 11 для хлопчиків.

У Ватикані заявили, що за розслідуванням уважно стежать і чекають на конкретні висновки.

Нагадаємо, що римо-католицька церква в Сальвадорі відсторонила від сану єпископа, звинувативши його в сексуальній нарузі над дівчинкою в 1980-их.