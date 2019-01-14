В Австрії чотирьох чоловіків засипало 6 метровим снігом, один помер
"У громаді Файштенау, що в районі Флахгау, у понеділок перед обідом 4 чоловіків засипало 6-метровим шаром снігу, в результаті сходження лавини з даху будинку. За даними поліції, робітники займалися прибиранням снігу з даху приватного будинку. 47-річного засипало повністю, реанімаційні зусилля були марні, чоловік помер", - повідомляє австрійське видання Salzburger Nachrichten.
Ще двоє чоловіків після сповзання лавини снігу з даху отримали травми, їх доставлено до лікарні Зальцбурга. Четвертий залишився неушкодженим.
Усі четверо чоловіків працювали в одній з комерційних фірм. За попередніми повідомленнями, вони займалися очищенням даху від снігу без відповідного спорядження. Наразі поліція кваліфікує інцидент як нещасний випадок.
Нагадаємо, що за останні 10 днів у Європі було зафіксовано щонайменше 21 випадок смерті, пов'язаний з негодою та масштабними снігопадами.
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