В Австрії чотирьох чоловіків засипало 6 метровим снігом, один помер

В австрійській федеральній землі Зальцбург чотирьох чоловіків, які займалися прибиранням снігу з даху житлового будинку, знесло лавиною з даху та присипало шаром снігу завтовшки 6 метрів, у результаті чого один чоловік загинув.

"У громаді Файштенау, що в районі Флахгау, у понеділок перед обідом 4 чоловіків засипало 6-метровим шаром снігу, в результаті сходження лавини з даху будинку. За даними поліції, робітники займалися прибиранням снігу з даху приватного будинку. 47-річного засипало повністю, реанімаційні зусилля були марні, чоловік помер", - повідомляє австрійське видання Salzburger Nachrichten.

Ще двоє чоловіків після сповзання лавини снігу з даху отримали травми, їх доставлено до лікарні Зальцбурга. Четвертий залишився неушкодженим.

Усі четверо чоловіків працювали в одній з комерційних фірм. За попередніми повідомленнями, вони займалися очищенням даху від снігу без відповідного спорядження. Наразі поліція кваліфікує інцидент як нещасний випадок.

Нагадаємо, що за останні 10 днів у Європі було зафіксовано щонайменше 21 випадок смерті, пов'язаний з негодою та масштабними снігопадами.