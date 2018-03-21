В Австрії чиновник виграв суд про статеву дискримінацію і отримає 317 тисяч євро
Пітер Францмаєр подав до суду за дискримінацію після того, як не отримав підвищення у транспортному міністерстві в 2011 році. Тоді посаду віддали керівниці іншого департаменту Урсулі Зехнер, - повідомляє The Local.
Федеральний адміністративний суд Австрії погодився із заявником, постановивши, що існує "помітний шаблон, згідно з яким (Зехнер) з самого початку перебувала у більш вигідній позиції, ніж інші кандидати".
Францмаєр отримає компенсацію у розмірі 317 368 євро, що відображає додаткові кошти, які він мав отримати на посаді, а також збитки.
Тодішня міністрка транспорту Доріс Буре заявила, що під час призначення Зехнер дотримувалися усіх відповідних юридичних процедур.
Вона зазначила, що остаточне рішення ухвалили через "масову непредставленість жінок", хоч усі кандидатури на посаду були висококваліфіковані.
"Я сподіваюсь, що нинішнє рішення не поставить під питання принцип заохочення просування жінок", — додала вона.
Нагадаємо, у першому півріччі 2017 року середньомісячна зарплата чоловіків в Україні перевищила зарплату жінок на 26,6%.
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