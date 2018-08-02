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В Бурятії у пересувному цирку згоріло три десятки тварин

Коли пожежа почалася, власниця не наважилася відкрити фургон і випустити тварин: вона злякалася хижаків
Біля села Вознесеновка в Бурятії згорів переїзний цирк, в якому було, імовірно, близько 30 видів тварин.
В Бурятії у пересувному цирку згоріло три десятки тварин Фото: dsns.gov.ua

Про це повідомляє сайт "Информ Полис" з посиланням на управління МНС у Бурятії.

Пожежа стався 4 лютого о 4:40 ранку за місцевим часом. Спочатку власниця намагалася загасити вогонь сама за допомогою двох вогнегасників. МНС викликав охоронець виробничої бази, біля якої стояв цирк. Пожежу загасили о 5:25 за місцевим часом.

Загоряння сталося через коротке замикання в фургоні з тваринами, припускають в МНС.

"Вони намагалися зігріти їх обігрівачем, протягнувши з бази кабель. Швидше за все, сталося перевантаження, і розетка замкнула", - сказав співробітник МНС у Бурятії Антон Сибіряков.

Власниця цирку, уродженка Москви, відмовилася розповісти, яких тварин вона тримала, і скільки їх було. За словами охоронця бази, який викликав пожежників, у фургоні було близько 30 видів тварин, в тому числі ведмідь і пантера.

Коли пожежа почалася, власниця не наважилася відкрити фургон і випустити тварин: вона злякалася хижаків, пише "Информ Полис" без посилання на джерело.

"Після ліквідації пожежі перед рятувальниками постала жахлива картина. Тварини в клітках були повністю обвуглені, розпізнати, що за тварини, було вже неможливо", - зазначає видання.

Нагадаємо, у грудні через пожежу у Лондоні закрився зоопарк, керівництво закладу повідомило про постраждалих серед персоналу та втрату деяких тварин.

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08 02 2018 17:21
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