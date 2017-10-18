В Чехії демонстранти засудили заяву Земана щодо Криму, - ФОТО
Демонстранти тримали плакати з гаслом "Чеська Республіка - це не Земан", оформленим у вигляді хештегу #czechrepublicisnotzeman. Про це повідомляє Radio.cz.
Повідомляється, що цей флешмоб був запущений кілька днів тому молодим музикантом Іржі Барешем після виступу президента Чехії у ПАРЄ, в ході якого Мілош Земан заявив, що "анексію Криму слід вважати доконаним фактом".
Фото: Radio.cz
Після цього чеські користувачі соцмереж стали викладати в Інтернет свої фотографії з хештегом, дистанціюючись від позиції президента та висловлюючи підтримку Україні.
Зазначається, що акція 17 жовтня також пройшла під гаслом "Панове, ми йдемо", розміщеним під портретами Земана та колишнього міністра фінансів Андрея Бабіша.
Нагадаємо, президент Чеської Республіки Мілош Земан вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Україні.
Зазначимо, заява Мілоша Земана про необхідність "купити" згоду Києва на анексію Криму не зустріла обурення представників ПАРЄ, які отримали право на виступ за його присутності.
В Україні з обуренням сприйняли висловлювання Мілоша Земана. У МЗС підкреслили, що Україна ніколи не торгуватиме своєю територією, своїми цінностями і своєю свободою.
В свою чергу, Земан заявив, що не збирається вибачатися за зроблену у Страсбурзі заяву про анексований Крим. В телевізійному інтерв'ю він також сказав, що неодноразово називав анексію Криму незаконною в минулому.
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