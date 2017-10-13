Президент Чехії каже, що не вибачатиметься за слова про Крим

Земан заявив, що Україна не може вимагати офіційних вибачень, оскільки він чітко сказав, що висловлював свою особисту думку

Президент Чехії Мілош Земан заявив, що не збирається вибачатися за зроблену у Страсбурзі заяву про анексований Крим.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу TV Barrandov, повідомляє Prague Monitor.

Земан заявив, що Україна не може вимагати офіційних вибачень, оскільки він чітко сказав, що висловлював свою особисту думку.

Він додав, що Україна, звісно, може вимагати вибачень від нього особисто, але він відмовить в такому проханні, якщо воно надійде.

В телевізійному інтерв'ю він також сказав, що неодноразово називав анексію Криму незаконною в минулому.

"Але що найважливіше: Крим знаходиться в російському володінні, і я не можу уявити жодного російського уряду, який відмовиться від Криму", - сказав Земан.

Нагадаємо, президент Чеської Республіки Мілош Земан вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Україні.

Зазначимо, заява Мілоша Земана про необхідність "купити" згоду Києва на анексію Криму не зустріла обурення представників ПАРЄ, які отримали право на виступ за його присутності.

В Україні з обуренням сприйняли висловлювання Мілоша Земана. У МЗС підкреслили, що Україна ніколи не торгуватиме своєю територією, своїми цінностями і своєю свободою.