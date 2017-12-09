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В декількох російських містах евакуювали людей через повідомлення про замінування

У Пермі евакуювали дев'ять шкіл, залізничний вокзал, автовокзал, два ТЦ
У російських міста через повідомлення про замінування евакуюють людей з торговельних центрів, кінотеатрів, шкіл та дитячих садків.
В декількох російських містах евакуювали людей через повідомлення про замінування Фото: twitter.com/DemenevaWoW

Як пише "Медиазона", уряд Пермського краю після дзвінків про замінування розпорядився евакуювати 5700 осіб.

У Пермі евакуювали дев'ять шкіл, залізничний вокзал, автовокзал, два ТЦ, адміністрацію міста і міську дум. У Красноярську евакуювали сім магазинів і торгових центрів. У Владивостоку - п'ять торгових центрів, автовокзал і гуртожиток.

Також евакуація триває в Омську, Магадані, Ставрополі, Уфі, Брянську, Новосибірську, Рязані, Південно-Сахалінську.

У деяких регіонах співробітники правоохоронних органів повідомили журналістам, що проводяться навчання.

Як пише Meduza, у Челябінську скликали позачергову нараду антитерористичної комісії, посилені заходи безпеки і огляд на вході в популярні міські об'єкти. У Брянську, де вивели людей з торговельних центрів, евакуацію пояснили навчаннями.

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12 09 2017 16:35
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