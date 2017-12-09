В декількох російських містах евакуювали людей через повідомлення про замінування
Як пише "Медиазона", уряд Пермського краю після дзвінків про замінування розпорядився евакуювати 5700 осіб.
У Пермі евакуювали дев'ять шкіл, залізничний вокзал, автовокзал, два ТЦ, адміністрацію міста і міську дум. У Красноярську евакуювали сім магазинів і торгових центрів. У Владивостоку - п'ять торгових центрів, автовокзал і гуртожиток.
Також евакуація триває в Омську, Магадані, Ставрополі, Уфі, Брянську, Новосибірську, Рязані, Південно-Сахалінську.
У деяких регіонах співробітники правоохоронних органів повідомили журналістам, що проводяться навчання.
Як пише Meduza, у Челябінську скликали позачергову нараду антитерористичної комісії, посилені заходи безпеки і огляд на вході в популярні міські об'єкти. У Брянську, де вивели людей з торговельних центрів, евакуацію пояснили навчаннями.
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