В Держдумі РФ заборону щодо Самойлової назвали "свинством"

Сьогодні, 22 березня, СБУ заборонила в'їзд до України російській учасниці "Євробачення" Юлії Самойловій на 3 роки. В результаті, Росія негативно відреагувала на заборону, назвавши рішення "цинічним".

У МЗС Росії рішення СБУ назвали "цинічним і нелюдським актом київської влади". Про це ТАСС повідомив статс-секретар, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін.

"Це черговий відверто цинічний і нелюдський акт київської влади", - сказав він.

У нелегітимній Держдумі РФ різко прокоментували таке рішення СБУ. Відтак, перший заступник голови комітету "Держдуми" по культурі Олена Драпеко вважає, що Росія тепер повинна відмовитися від участі в цьому конкурсі в цьому році.

"Ми не повинні взагалі брати участь в цьому конкурсі, те, що вони (Київ) зробили, це свинство. Наступного разу, коли десь в іншому місці буде проходити, може, ми її і пошлемо, гірше співати вона не стане. Ми про себе все знаємо, що ми гідні, і хто кращий, і не треба їм підігравати", - заявила Драпеко, інформують РИА Новости.

Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки ввела заборону в'їзду на територію України терміном на три роки для російської учасниці конкурсу "Євробачення" Юлії Самойловій.