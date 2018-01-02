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В Донецьку з гранатомета обстріляли будівлю "міноборони "ДНР"

В соцмережах не виключають, що це могло бути замахом на "міністра оборони "ДНР" Володимира Кононова
В окупованому Донецьку невідомі обстріляли будівлю, в якій розміщено "міністерство оборони "ДНР"
В Донецьку з гранатомета обстріляли будівлю "міноборони "ДНР" Фото: facebook.com/don.gunp

Про це повідомили російські ЗМІ.

Інцидент стався близько 19:00 1 лютого. Попередньо встановлено, що стріляли з гранатомета. Даних про постраждалих або загиблих немає.

Мешканці окупованого міста в соцмережах також повідомляли про вибух. За їхньою інформацією, на місце вибуху приїхали кілька бригад швидкої допомоги.

В соцмережах не виключають, що це могло бути замахом на "міністра оборони "ДНР" Володимира Кононова.

Нагадаємо, попри політичні заяви української влади про нібито підтримку тимчасово непідконтрольних Києву територій Донбасу, Україна поступово їх втрачає. Таку тенденцію у 2017 році виявили аналітики Донецького інституту інформації, що працює нині у Києві разом з експертами Фонду "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва" та громадянської мережі "Опора".

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01 02 2018 20:57
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