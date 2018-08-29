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В Херсоні урочисто відкрили туалет за підтримки депутата

Сприяв відкриттю місцевий бізнесмен та депутат Валерій Боржков
У Херсоні урочисто відкрили туалет в обласному драматичному театрі.
В Херсоні урочисто відкрили туалет за підтримки депутата Фото: chesno.org/news

Туалет ремонтували тиждень. Боржков допоміг відремонтувати лише одну вбиральню - інші театр ремонтує своїм коштом. На урочисту подію прийшли співробітники театру. Також відбулося перерізання червоної стрічки, а інформацію про відкриття туалету поширили на сторінці драмтеатру у Facebook, інформує "Заборона".


Фото: khersonci.com.ua

Також повідомляється, що керівництво театру проводить ремонти в театрі, уникаючи торгів на сайті "Прозорро".

Наприклад, у червні минулого року керівництво обласного театру уклало дві угоди на однакові суми для реконструкції системи кондиціонування та вентиляції залу для глядачів ХОАМДТ ім. М. Куліша. Одна з угод укладена 14 червня 2017 року з фірмою "Атмосфера-клімат" на суму 868 975 гривень. 15 червня театр уклав ще одну угоду на таку ж суму з тією ж фірмою "Атмосфера-клімат". Таким чином театр подробив закупівлю, щоб уникнути відкритих торгів.

Також, почесне консульство України в Хорватії відкрили з помилкою в назві установи. На табличці дипустанови помилка: її назва українською написана як "Почесне консульство Україна в Хорватії", хоча назва держави має бути зазначена не в називному, а в родовому відмінку, тобто "консульство України".

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29 08 2018 10:59
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