В Іллінойсі щонайменше 685 священиків звинуватили у сексуальному насиллі над дітьми
Раніше єпархії Іллінойсу оприлюднили імена 185 священиків, яких, як вважають у церкві, обґрунтовано звинуватили в сексуальному насиллі над дітьми, повідомляє "Громадське". Прокуратура штату з'ясувала, що церква отримала скарги ще на понад 500 священнослужителів, проте приховала цю інформацію.
Прокуратура вирішила, що католицька церква часто не розслідувала звинувачення або знаходила причини, аби назвати їх неаргументованими.
Як повідомляє Associated Press, у звіті прокуратури не зазначено період, охоплений в доповіді. Прес-секретара генпрокурора заявила, що йдеться про десятиліття. Деякі зі звинувачених священиків вже померли.
Прокуратура Іллінойсу почала розслідування ймовірних випадків сексуального насильства серед католицьких священиків в серпні 2018 року після оприлюднення аналогічного розслідування в Пенсільванії. Там у насильстві запідозрили понад 300 священнослужителів.
Нагадаємо, держава має відслідковувати фірми-посередники, які втягують жінок і чоловіків у секс-індустрію.
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