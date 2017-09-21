В Індії затримали другого підозрюваного у згвалтуванні 10-річної дівчинки
Це - молодший брат чоловіка, якого арештували раніше за підозрою у зґвалтуванні.
Поліція почала шукати інших підозрюваних після того, як тести ДНК показали, що новонароджена не є дитиною першого затриманого.
Другий арешт провели у вівторок після того, як поліція та психологи поговорили з дівчинкою.
"Вона повідомила, що 38-річний дядько також її розбещував", - розповів BBC представник поліції міста Чандігарх.
Тепер поліція просить дозволу провести аналіз його ДНК.
Правозахисники кажуть, що перший затриманий залишається у в'язниці. Звинувачень із нього не зняли.
Його справа перебуває в суді, що спеціалізується на злочинах проти дітей. Підозрюваний поки не коментував справу.
Вагітність дівчинки виявили в середині липня, коли вона поскаржилася на біль у животі. Суд відхилив прохання про аборт через великий термін вагітності, переривання якої оцінили як "надто ризиковане".
Сім'я дівчинки відмовилася забрати немовля після пологів.
Ця справа набула резонансу в усьому світі.
Зазначимо, індійське законодавство забороняє аборти після 20 тижнів, якщо життя матері не перебуває в небезпеці.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа