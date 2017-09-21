В Індії затримали другого підозрюваного у згвалтуванні 10-річної дівчинки

Поліція почала шукати інших підозрюваних після того, як тести ДНК показали, що новонароджена не є дитиною першого затриманого

У Індії затримали ще одного дядька 10-річної дівчинки, яка минулого місяця народила дитину.

Індія, акції протесту проти абортів в Нью-Делі 26 листопада 2014. Комісія у справах жінок стверджує, що в Індії робиться щоденно 20 000 абортів. Фото: АFР

Це - молодший брат чоловіка, якого арештували раніше за підозрою у зґвалтуванні.

Поліція почала шукати інших підозрюваних після того, як тести ДНК показали, що новонароджена не є дитиною першого затриманого.

Другий арешт провели у вівторок після того, як поліція та психологи поговорили з дівчинкою.

"Вона повідомила, що 38-річний дядько також її розбещував", - розповів BBC представник поліції міста Чандігарх.

Тепер поліція просить дозволу провести аналіз його ДНК.

Правозахисники кажуть, що перший затриманий залишається у в'язниці. Звинувачень із нього не зняли.

Його справа перебуває в суді, що спеціалізується на злочинах проти дітей. Підозрюваний поки не коментував справу.